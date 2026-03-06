Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σχολικό TEDx event στην Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη

«Το σχολείο του αύριο θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, οικονομία, κοινωνικές αξίες και περιβάλλον. Γενικότερα το σχολείο του αύριο οφείλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα», είπε στην ομιλία του προς τους μαθητές ο κ. Δεμέστιχας, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.Ο κ. Νεοφώτιστος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Harvard, επεσήμανε ότι «Ο κόσμος αλλάζει και το σχολείο είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη βάση για την αλλαγή».Στον ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση του μέλλοντος αναφέρθηκε και ο κ. Σωτηρίου, Υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, λέγοντας «Το σχολείο του μέλλοντος πρέπει να μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν. Κάθε χώρος του σχολείου του αύριο πρέπει να διδάσκει. Αυτό που δεν έχουμε πετύχει μέχρι τώρα είναι διδάσκουμε με βάση τις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά».Την εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής, Ανδρέας Σωτήρχος, ο οποίος μίλησε για το σχολείο του μέλλοντος που θα διαμορφώνει ενεργούς πολίτες κριτικά σκεπτόμενους, που θα σέβονται την ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη. Ένα σχολείο που θα δίνει έμφαση στη βιωματική μάθηση».Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Μαρίνος. Το TEDx event παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής, που είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες, να σκεφτούν, να προβληματιστούν για το πιο ισχυρό εργαλείο της μάθησης: την ικανότητα να βλέπουν άπειρες δυνατότητες στο μέλλον, που δικαιωματικά τους ανήκει.