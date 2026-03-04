Βίντεο: Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot
ΕΛΛΑΔΑ
Patriot Κάρπαθος

Βίντεο: Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot

Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε το πρωί στο λιμάνι και αποβιβάστηκαν τα συστήματα αεράμυνας

Βίντεο: Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot
77 ΣΧΟΛΙΑ
Έφτασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot.

Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση της αντιαεροπορικών συστημάτων.

H μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους και τις επιθέσεις που έγιναν σε βάρος της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει διατεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Δείτε βίντεο


77 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης