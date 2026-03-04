Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Βίντεο: Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot
Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε το πρωί στο λιμάνι και αποβιβάστηκαν τα συστήματα αεράμυνας
Έφτασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot.
Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση της αντιαεροπορικών συστημάτων.
H μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους και τις επιθέσεις που έγιναν σε βάρος της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου.
Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει διατεθεί στη Σαουδική Αραβία.
