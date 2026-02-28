Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στην Ασπροβάλτα, μετά από ανατροπή του οχήματός του
Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο που κινούταν στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανατράπηκε

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, όταν ένα επιβατηγό ι.χ που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.

