Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στην Ασπροβάλτα, μετά από ανατροπή του οχήματός του
Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο που κινούταν στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανατράπηκε
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, όταν ένα επιβατηγό ι.χ που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.
Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.
