Το πρώτο σχολικό TEDx στην Ελλάδα διοργανώνει η Ελληνογερμανική Αγωγή στις 3 Μαρτίου

Τις πόρτες της για το πρώτο σχολικό TEDx
στην Ελλάδα με τίτλο «School of Tomorrow
» ανοίγει στις 3 Μαρτίου 2026
η Ελληνογερμανική Αγωγή,
με στόχο να ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον της εκπαίδευσης.
Αφετηρία της εκδήλωσης αποτελεί ένα απλό πείραμα: όταν δίνεται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών ένας συνδετήρας και τους ζητείται να φανταστούν πόσες χρήσεις μπορεί να έχει, τα μικρότερα παιδιά βλέπουν αμέτρητες δυνατότητες. Όσο μεγαλώνουν, οι απαντήσεις μειώνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι μαθαίνουν λιγότερα, αλλά ότι μαθαίνουν να σκέφτονται μέσα σε πλαίσιο και να αναζητούν τη «σωστή» απάντηση.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει ίδια, επισημαίνουν οι διοργανωτές, τονίζοντας ότι η νέα γενιά χρειάζεται όχι μόνο γνώση, αλλά και φαντασία, κριτική σκέψη και έμπνευση.
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ημέρα αφιερωμένη στη δημιουργική συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και ειδικών από διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να επαναπροσδιορίσουν το σχολείο όπως το γνωρίζουμε σήμερα και να διερευνήσουν ποια μορφή μπορεί να έχει το «Σχολείο του Αύριο»
, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες ως καταλύτη αλλαγών.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη,
ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,
ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σπυρίδων Δουκάκης,
ο Αλέξης Πατέλης,
καθώς και πανεπιστημιακοί, στελέχη της αγοράς και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.
TEDxEllinogermaniki Agogi Youth
Ημερομηνία: 3/03/2026
Ώρα έναρξης: 9:30 π.μ.
Τοποθεσία: Ελληνογερμανική Αγωγή, Δημητρίου Παναγέα - Παλλήνη 153 51