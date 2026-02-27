Δύο συλλήψεις για κλοπές παντός είδους στο Ηράκλειο, ανήλικος ο ένας
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κλοπές Σύλληψη

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου, για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου

Oχτώ υποθέσεις κλοπής για τις οποίες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ένας 19ρονος και ένας ανήλικος, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο συλληφθέντες στις 24.02.2026 είχαν διαπράξει μια κλοπή σε επιχείρηση στο Ηράκλειο αφαιρώντας κοσμήματα, ενώ από τη έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι είχαν διαπράξει ακόμα επτά κλοπές σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 22/2 έως 24/2 είχαν διαπράξει τρεις κλοπές σε οχήματα, μια κλοπή ποδήλατου και επιπλέον τρεις απόπειρες κλοπής σε οχήματα, αφαιρώντας χρηματικό πόσο, τιμαλφή, ηλεκτρονικά είδη και είδη ένδυσης και προσωπικά έγγραφα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου, για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου.

