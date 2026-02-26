Τον στρατό ζητά το Σουφλί για το ανάχωμα στο Τυχερό, φόβοι για απώλεια 40.000 στρεμμάτων από τις πλημμύρες στον Έβρο
Τον στρατό ζητά το Σουφλί για το ανάχωμα στο Τυχερό, φόβοι για απώλεια 40.000 στρεμμάτων από τις πλημμύρες στον Έβρο
Εκτεταμένες πλημμύρες σε Σουφλί, Φέρες, Λάβαρα, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα – Έσπασαν τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό – Στα 6,22 μέτρα η στάθμη στο Πύθιο, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών κάτω από το νερό
Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού παραμένει ο Έβρος, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού και τα σπασμένα αναχώματα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με εκατοντάδες στρέμματα να βρίσκονται κάτω από το νερό και τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα, όπου μεγάλες ποσότητες νερού έχουν πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές.
Οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι όγκοι νερού που καταφθάνουν από τη Βουλγαρία μέσω του ποταμού Έβρου και του παραπόταμου Άρδα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.
Ο Δήμος Σουφλίου αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή του στρατού για να ενισχύσει με σάκους με άμμο το ανάχωμα στο Τυχερό όπου η πίεση των υδάτων είναι τεράστια και υπάρχει φόβος ότι θα σπάσει.
Ήδη στην περιοχή του Σουφλίου έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα και συγκεκριμένα, στην Κορνοφωλιά, στην Μάνδρα, στο Αμόριο και στο Φυλαχτό με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν εκτάσεις.
Οι φορείς της περιοχής δίνουν μάχη μαζί με τους κατοίκους να κρατηθεί το ανάχωμα στο Τυχερό το οποίο εάν τελικά σπάσει τότε θα χαθούν μέσα σε τόνους νερού περί τα 40.000 στρέμματα με σημαντικές καλλιέργειες όπως σπαράγγια κ.α.
Κάτω από το Σουφλί, ο κάμπος έχει βυθιστεί στα νερά και ο φράχτης που κατασκευάστηκε ως μέτρο αποτροπής εισβολής παράνομων μεταναστών «φρενάρει», όπως φαίνεται και στο βίντεο, σημαντικές ποσότητες νερού αν και σύμφωνα με τις μετρήσεις όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, Γιώργος Μαθιουδάκης «η στάθμη έχει ανεβεί σε σχέση με χτες».
«Το μόνο θετικό είναι ότι σταμάτησαν τα νερά από τη Βουλγαρία καθώς πληροφορηθήκαμε ότι κι εκεί έσπασε ένα ανάχωμα και πλημμύρισαν εκτάσεις οπότε τώρα δεν κατεβαίνει τόσο νερό προς τα εμάς» είπε χαρακτηριστικά.
Οι αγρότες βιώνουν μετά από πολλά χρόνια πρωτόγνωρες καταστάσεις και η ζημιά που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες τους είναι τεράστια. «Η σπορά ενός στρέμματος με σιτάρι κόστισε 80 ευρώ, και το κράτος θα αποζημιώσει τον αγρότη με 70 ευρώ για το σύνολο της έκτασης που έσπειρε. Κι αυτά τα 70 ευρώ θα τα πάρει μετά από δυο χρόνια» ανέφερε ο κ. Μαθιουδάκης.
Ο ποταμός Έβρος έχει υπερχειλίσει έχοντας βουλιάξει κυριολεκτικά περί τα 13.000 στρέμματα καλλιεργειών στο Πύθιο ενώ το ίδιο σκηνικό είναι σε εξέλιξη και στην απέναντι πλευρά στην Τουρκία όπου διακρίνεται ένα σκαπτικό μηχάνημα που όπως είπε κάτοικος του Πυθίου «δουλεύουν νύχτα μέρα και στην Τουρκία για να ενισχύσουν τα αναχώματα τους».
«Τα νερά σήμερα έχουν κατεβεί περί τους 60 πόντους και η στάθμη είναι στα 6,22 μέτρα. Η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το Πύθιο έχει 13.500 στρέμματα τα οποία είναι όλα πλημμυρισμένα και οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. Από αυτά τα στρέμματα τα περίπου 3.500 είναι σπαρμένα με σιτηρά και τα υπόλοιπα είναι με μηδική. Αυτά έχουν καταστραφεί τώρα» είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Πυθίου, Γιώργος Σαρίδης.
Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ότι ακόμα κι αν τα νερά «τραβηχτούν» τις επόμενες ημέρες και πέσει η στάθμη στην επόμενη βροχή η κατάσταση θα είναι χειρότερη καθώς δεν θα μπορεί να γη να απορροφήσει το νερό.
«Είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται τον τελυταίο μήνα. Η στάθμη από τα 3,25 μέτρα έφτασε τα 7,7 μέτρα», είπε στο ertnews o καθηγητής Γεωμορφολογίας ΑΠΘ Κωνσταντίνος Βουβαλίδης.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1.600 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο καταλήγουν στον ποταμό, κυρίως από το φράγμα του Ιβαΐλοβγκραντ. Ως αποτέλεσμα, εκτεταμένες εκτάσεις στον κάμπο του Σουφλίου, του Τυχερού και άλλων περιοχών έχουν πλημμυρίσει ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην περιοχή του Ερυθροπόταμου, κοντά στο Διδυμότειχο, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν ήδη καλυφθεί από νερό. Στα Λάβαρα, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ αναφέρθηκε ότι μέσα σε λίγες ώρες η στάθμη του νερού αυξήθηκε έως και κατά 2,5 μέτρα.
Παράλληλα, ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων παραμένει κλειστός, καθώς σημαντικές ποσότητες νερού έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον κάμπο. Σε ορισμένα σημεία, το ύψος του νερού φτάνει έως και τα έξι μέτρα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση των αναχωμάτων.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις στον σταθμό του Πυθίου, η στάθμη του ποταμού παρουσίασε μικρή υποχώρηση, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει σε υπερχείλιση και σπάσιμο αναχωμάτων τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Τουρκία, κοντά στην περιοχή της Αδριανούπολης, όπου μέρος των υδάτων εκτονώνεται.
Την ίδια ώρα, την περιοχή επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών. Όπως ανακοίνωσε, προγραμματίζονται έργα υποδομών συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η εξέλιξη της στάθμης των υδάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισροές από τις γειτονικές χώρες και τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών.
Με πληροφορίες από το evros24
