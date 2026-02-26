Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο μαθήτριες μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν δύο ανήλικες στη Θεσσαλονίκη , μετά από κατανάλωση αλκοόλ . Πρόκειται για δύο μαθήτριες, 15 - 16 ετών, από την Αθήνα που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταφέρθηκαν υπό την επήρεια μέθης σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το αλκοολούχο ποτό που κατανάλωσαν το είχε προμηθευτεί νωρίτερα 17χρονος συμμαθητής τους από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Μοναστηρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό, συνελήφθη χθες το βράδυ η 24χρονη υπάλληλος του συγκεκριμένου καταστήματος.