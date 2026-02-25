Κτηνοτρόφος στην Κρήτη έβαψε κόκκινα... τα πρόβατά του για να μην του τα κλέψουν, δείτε βίντεο
Η εικόνα με τα κόκκινα πρόβατα δύσκολα περνά απαρατήρητη

Ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη κατέφυγε σε μια αμφιλεγόμενη πρακτική προκειμένου να προστατεύσει το κοπάδι του από τις ζωοκλοπές, βάφοντας τα πρόβατά του με κόκκινο χρώμα.

Όπως μεταδίδει η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται ως μέτρο αποτροπής, καθώς τα βαμμένα ζώα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και δυσκολότερα μπορούν να πουληθούν χωρίς να εντοπιστούν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρητικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στην στην περιοχή, με στόχο την προστασία των κοπαδιών από επίδοξους ζωοκλέφτες.

Δείτε το σχετικό βίντεο:





