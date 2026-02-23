Πώς βρέχει στην Ύδρα για τον Μπραντ Πιτ: Οι πρόβες για την τεχνητή καταιγίδα στα γυρίσματα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η χρέωση του νερού που θα καταναλωθεί θα γίνει με υδρομετρητή - Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές τεχνικά σκηνές των γυρισμάτων στο νησί
Με απόλυτα οργανωμένο σχέδιο και αυστηρές προδιαγραφές προχωρά η προετοιμασία για τη δημιουργία τεχνητής καταιγίδας στην Ύδρα, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της διεθνούς παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.
Η παραγωγή θα χρησιμοποιήσει μεγάλους ασκούς, σε συνδυασμό με ισχυρές αντλίες, ενώ η τροφοδοσία θα γίνεται με άντληση νερού από πυροσβεστικούς κρουνούς.
Η κατανάλωση θα μετρηθεί και θα πληρωθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο, ενώ προβλέπεται και διαβροχή των δρόμων για τις ανάγκες των σκηνών.
Μια ολόκληρη κινηματογραφική επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα στενά σοκάκια του νησιού.
Σε βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του protothema.gr, φαίνεται προσωπικό της παραγωγής να μεταφέρει βαριές μάνικες και σωληνώσεις μέσα από τα καλντερίμια, ώστε να συνδεθούν με τις μεγάλες φορητές δεξαμενές νερού που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία.
Λίγο αργότερα στην Ύδρα άρχισε να... βρέχει. Μάλιστα στο σημείο έχει τοποθετηθεί ένας πλαστικός τάπητας στο σοκάκι, ώστε να μη γλιστρήσει ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια του γυρίσματος.
Πρόκειται για μία από τις πρώτες πρόβες που λαμβάνουν χώρα στο νησί.
Το σενάριο προβλέπει ότι ο Μπραντ Πιτ θα τρέξει προς το φαρμακείο για να σώσει την κόρη του, η οποία έχει τραυματιστεί από άγριο ζώο. Εκείνη την ώρα θα ξεσπάσει δυνατή βροχή.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πρόβα για τη σκηνή που έγινε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας με τη συμμετοχή ενός εκ των ντουμπλέρ του σταρ:
Οι δεξαμενές αυτές, μεγάλης χωρητικότητας, λειτουργούν ως προσωρινές «αποθήκες» νερού. Από εκεί, μέσω αντλιών υψηλής πίεσης, το νερό θα διοχετευτεί σε ειδικά συστήματα ψεκασμού που θα στηθούν πάνω από τον χώρο των γυρισμάτων.
Τα συστήματα αυτά, γνωστά στη βιομηχανία του κινηματογράφου ως rain rigs, επιτρέπουν την ελεγχόμενη δημιουργία πυκνής βροχής, προσομοιώνοντας ακόμη και συνθήκες έντονης καταιγίδας με την βοήθεια μεγάλων ανεμιστήρων υψηλης ισχύος.
Η εγκατάσταση απαιτεί απόλυτο συντονισμό.Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται εντυπωσιακό.
Όπως αναφέρουν άνθρωποι της παραγωγής, η τεχνητή καταιγίδα θα καλύψει ολόκληρο το σκηνικό, δημιουργώντας την αίσθηση πραγματικού καιρικού φαινομένου.
Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές τεχνικά σκηνές των γυρισμάτων στην Ύδρα, αποτυπώνοντας το εύρος και τον σχεδιασμό μιας μεγάλης χολιγουντιανής παραγωγής που μετατρέπει, έστω και προσωρινά, τα γραφικά σοκάκια του νησιού σε σκηνικό κινηματογραφικής καταιγίδας.
