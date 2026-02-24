Ο καθηγητής Δημήτρης Ξενάκης στο protothema για το περιστατικό με την «Ελληνίδα μάνα» του φοιτητή: Είχε τον αέρα της εξουσίας, τύπου ξέρεις ποιος είμαι εγώ;
«Με βασανίζει η αντίληψη που ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εξουσία τους» - Ξαναείδα το γραπτό του παιδιού μήπως έκανα λάθος, ήταν από τις χειρότερες εκδοχές αντιγραφής
Προβληματισμένος αλλά και απογοητευμένος από το περιστατικό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει με την... «Ελληνίδα μάνα» φοιτητή, δηλώνει στο protothema ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης.
Πρόκειται για τον άνθρωπο που με ανάρτησή του αποκάλυψε την απίστευτη ιστορία με τον φοιτητή του και την μητέρα του. Ο νεαρός αντέγραψε στις γραπτές εξετάσεις με AI, ο καθηγητής τον μηδένισε. Στη συνέχεια ο φοιτητής ζήτησε επανεξέταση, ο κ. Ξενάκης του όρισε σήμερα προθεσμία για προφορική εξέταση. Αντ' αυτού όμως εμφανίστηκε η... μητέρα φοιτητή του, η οποία μαζί με μια φίλη και συνάδελφό της εισέβαλαν στο γραφείο του καθηγητή και αξίωσαν - επικαλούμενες και τις ιδιότητές τους - να επανεξεταστεί το γραπτό του φοιτητή και όχι να δώσει προφορικές εξετάσεις γιατί είχε... παρέλθει ένας μήνας και τα είχε ξεχάσει!
Για το περιστατικό αφηγείται ότι συνέβη σήμερα το πρωί κατά τις 11:30. «Μετά το μάθημα είχα κανονίσει να έρθουν για προφορικές εξετάσεις κάποιοι φοιτητές που είχαν αιτηθεί επανεξέταση των γραπτών τους. Αλλά αντί να δω τον εν λόγω φοιτητή, είδα ότι μου έστειλε την... μητέρα του η οποία ήρθε μια μια φίλη της».
Αποφεύγει ευγενικά να αποκαλύψει την επαγγελματική τους ιδιότητα (την οποία επικαλέστηκαν καμία δεκαριά φορές στη συνάντησή τους) αρκούμενος να επαναλάβει ότι ασκούν λειτούργημα. «Είχαν πάντως τον αέρα της εξουσίας, του τύπου "ξέρεις ποιος είμαι εγώ;". Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι επρόκειτο για ανθρώπους με παιδεία, καλλιέργεια, μόρφωση» προσθέτει.
«Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το ΑΙ που δεν το έχουμε ακόμη ακουμπήσει» συνεχίζει ο κ. Ξενάκης. Φυσικά, ο καθένας μπορεί να το αξιοποιήσει ως βοηθό αλλά... τι κάνουμε στο πανεπιστήμιο; Τον τελευταίο χρόνο μη σας πω το τελευταίο εξάμηνο βρισκόμαστε μπροστά σε μια τόσο γενικευμένη χρήση» προσθέτει.
Αντί να δω τον φοιτητή μπήκαν στο γραφείο μου η μητέρα του και μια φίλη τηςΟ κ. Ξενάκης μίλησε στο protothema για το περιστατικό, το οποίο χώρισε σε δύο - δυσοίωνα - συμπεράσματα που προκύπτουν από την ιστορία: Αφενός η εισβολή του AI στα πανεπιστήμια και η αλόγιστη αντιγραφή, αφετέρου η αντίληψη μιας υπερπροστατευτικής μητέρας που δεν συνειδητοποιεί τι κακό κάνει.
Ξαναείδα το γραπτό του φοιτητή μήπως έκανα λάθος, αλλά...«Δεν έχει ξαναγίνει, δεν μου έχει ξανασυμβεί» ομολογεί. «Ήταν μια υπερπροστατευτική μητέρα που ήθελε να προστατεύσει το παιδί της ακόμη και σ' αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει» λέει ο κ. Ξενάκης. Πώς το αντιμετώπισε; «Δεν άφησα περιθώριο να απαιτήσουν κάτι με τη στάση μου, είμαι και λίγο... άγριος» σημειώνει γελώντας. Ωστόσο αποκαλύπτει: «Σας λεω, μετά από αυτό μπήκα στον κόπο να ξαναδώ το γραπτό του παιδιού μήπως έκανα λάθος. Όχι απλώς δεν έκανα αλλά ήταν και από τις χειρότερες εκδοχές αντιγραφής» αναφέρει ο καθηγητής.
Ακόμη και τα email επανεξέτασης που έστειλαν φοιτητές ήταν μέσω AI«Με προβληματίζει, με βασανίζει η αντίληψη, η στάση κάποιων γονιών και ο τρόπος που ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εξουσία τους. Πρέπει να προβληματιστούμε ως κοινωνία. Είναι ακόμη πιο αποκαρδιωτικό γιατί εμείς, υποτίθεται, δουλεύουμε με το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, τους φοιτητές» λέει ο κ. Ξενάκης και ξεσπά: «Να σας αποκαλύψω και κάτι ακόμη; Ακόμη και τα τυπικά email για επανεξέταση που έστειλαν κάποιοι φοιτητές ήταν μέσω ΑΙ! Με αυτή την ξύλινη γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης. Τι φοιτητές θα βγάλουμε; Κι εδώ είμαστε σχολή πολιτικών επιστημών. Φανταστείτε, πώς θα βγουν στην κοινωνία; θα μπορούν να μιλήσουν;»
Πώς ανακάλυψε ότι αντέγραψαν μέσω AIΑποκαλύπτει επίσης πώς οι φοιτητές αντιγράφουν στις γραπτές εξετάσεις. «Δεν έβγαλαν σκονάκι, δεν άνοιξαν τις σημειώσεις τους, αλλά με κάποια smart συσκευή, είτε κινητό, είτε ψείρα ή κάποιο άλλο μέσο, διαπίστωσα μια πολύ εκτεταμένη αντιγραφή σε μία από τις δύο αίθουσες» προσθέτει και εξηγεί πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι φοιτητές του κατέφυγαν στην τεχνητή νοημοσύνη. «Έβαλα κι εγώ στο ΑΙ την ίδια ερώτηση που είχα βάλει στις εξετάσεις, για τον μερκαντιλισμό συγκεκριμένα». «Και;» «Και έβγαλε το ίδιο κείμενο και μάλιστα το ίδιο λάθος! Από εκεί ψυλλιάστηκα ότι δεν μπορεί να έκαναν όλοι το ίδιο λάθος ήταν ακραίο. Κι ενώ στην αρχή ήμουν πολύ χαρούμενος κι έλεγα "τι καλή φουρνιά φοιτητών έχω", μετά στεναχωρήθηκα πολύ. Και περισσότερο γιατί διαπιστώνω ότι νέοι φοιτητές, δεν έχουν πρόβλημα να κοροϊδέψουν, ουσιαστικά τους εαυτούς τους, όχι εμάς τους καθηγητές».
Κόφτης σήματος κινητών για τους αντιγραφείςΟ κ. Ξενάκης μίλησε με τον πρόεδρο του τμήματος και συμφώνησαν ότι «κάπως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε» το θέμα της αντιγραφής. «Όποιος έχει κινητό ανοικτό κατευθείαν μηδενισμός» συμφώνησαν ενώ συζήτησαν και το ενδεχόμενο να μπει ένας κλωβός που εμποδίζει το σήμα του κινητού - έναν παρόμοιο που υπάρχει στην ολομέλεια της βουλής για παράδειγμα, - σε συνδυασμό με διακοπή του σήματος wifi ώστε να εμποδίζουν τους επίδοξους αντιγραφείς.
Δείτε τη δημοσίευση του καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη για το περιστατικό:
