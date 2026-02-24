Αθάνατη... Ελληνίδα μάνα: Ο κανακάρης της αντέγραψε με AI, μηδενίστηκε και η μητέρα του απαίτησε από καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης αναβαθμολόγηση
Η ανάρτηση του καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη -Η μητέρα του φοιτητή εμφανίστηκε στο γραφείο του, συνοδευόμενη από φίλη της -«Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία, αναρωτηθείτε καλύτερα τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες»
Μια πρωτοφανή αντίδραση από μητέρα φοιτητή, που κόπηκε στο μάθημά του, καταγγέλει με ανάρτησή του καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti.gr, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Δημήτρης Ξενάκης, περιέγραψε το περιστατικό, καθώς η μητέρα του φοιτητή εμφανίστηκε στο γραφείο του, συνοδευόμενη από φίλη της, ζητώντας επανεξέταση και αναβαθμολόγηση γραπτού που είχε μηδενιστεί λόγω χρήσης AI.
Με λίγα λόγια πολύ επικαλούμενες - κυρίως η συνοδός - την υπηρεσιακή, θεσμική τους ιδιότητα, ζητούσαν ξανά αναβαθμολόγηση του γραπτού.
Όσο για την κατάληξη; «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Ξενάκης.
«Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξανάδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου! Αρχικά ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί. Αντί του φοιτητή όμως εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα. Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων τής αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την γραπτή εξέταση. Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφο της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού "αιτήματος". Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι'αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI). Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη αλλιώς και εγώ θα δυσκολεύομουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου. Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφο της. Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;»
Ζητούσαν επίμονα την αναβαθμολόγησηΌπως αναφέρει ο κ. Ξενάκης, ούτε λίγο-ούτε πολύ, μητέρα φοιτητή του τμήματος, συνοδευόμενη από φίλη της, εμφανίστηκε στο γραφείο του στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Γάλλο, αντί για το γιο της. Ο φοιτητής ο οποίος είχε αποτύχει σε πρόσφατη γραπτή εξέταση, επρόκειτο να επανεξεταστεί προφορικά, μετά από ένσταση που υπέβαλε ο ίδιος για το βαθμό στο γραπτό του.
