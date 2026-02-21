Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ, πέντε τραυματίες
Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ, πέντε τραυματίες

Το τροχαίο έγινε στο ύψος του Φόδελε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, σύμφωνα με το neakriti.gr. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των εμπλεκομένων.

Τροχαίο στο Φόδελε - Πεντε τραυματίες
