Το γυναικείο καρναβάλι στην Πρέβεζα ξεσήκωσε τον κόσμο στο κέντρο της πόλης, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας, ένας θεσμός που κρατά από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να δίνει στην πόλη τον δικό του, ανεπανάληπτο παλμό.Μια γιορτή που ξεκίνησε από τις γυναίκες της Πρέβεζας και μεγάλωσε μαζί τους, περνώντας από γενιά σε γενιά, μέχρι που έγινε κομμάτι της ταυτότητας ολόκληρης της περιοχής.Κάθε χρόνο, μικρά κορίτσια μέχρι γιαγιάδες που δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να φορέσουν στολή κατεβαίνουν στη Λεωφόρο Ειρήνης. Περισσότερες από 1.000 καρναβαλίστριες πλημμύρισαν τον δρόμο χθες βράδυ με χορό, ρυθμό και εκείνο το χαρακτηριστικό «άρωμα γυναίκας» που κάνει το καρναβάλι μοναδικό.Άρματα, γκρουπ, χρώματα, μουσικές, σάτιρα που σχολιάζει την επικαιρότητα με τρόπο έξυπνο και καυστικό, όλα μαζί δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη.Τις γυναίκες συνόδευσαν και φέτος εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι, που με τις ψηλές, θεατρικές τους φιγούρες και τις ευφάνταστες στολές τους έδιναν έναν αέρα θεάματος διεθνών προδιαγραφών στην παρέλαση. Με χορευτικές κινήσεις και διαδραστική διάθεση, φωτογραφίζονταν με το κοινό και ξεσήκωναν μικρούς και μεγάλους.