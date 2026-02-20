Το γυναικείο καρναβάλι στην Πρέβεζα ξεσήκωσε τον κόσμο στο κέντρο της πόλης, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τις γυναίκες συνόδευσαν και φέτος εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι, που με τις ψηλές, θεατρικές τους φιγούρες και τις ευφάνταστες στολές τους έδιναν έναν αέρα θεάματος στην παρέλαση
Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας, ένας θεσμός που κρατά από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να δίνει στην πόλη τον δικό του, ανεπανάληπτο παλμό.
Μια γιορτή που ξεκίνησε από τις γυναίκες της Πρέβεζας και μεγάλωσε μαζί τους, περνώντας από γενιά σε γενιά, μέχρι που έγινε κομμάτι της ταυτότητας ολόκληρης της περιοχής.
Κάθε χρόνο, μικρά κορίτσια μέχρι γιαγιάδες που δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να φορέσουν στολή κατεβαίνουν στη Λεωφόρο Ειρήνης. Περισσότερες από 1.000 καρναβαλίστριες πλημμύρισαν τον δρόμο χθες βράδυ με χορό, ρυθμό και εκείνο το χαρακτηριστικό «άρωμα γυναίκας» που κάνει το καρναβάλι μοναδικό.
Άρματα, γκρουπ, χρώματα, μουσικές, σάτιρα που σχολιάζει την επικαιρότητα με τρόπο έξυπνο και καυστικό, όλα μαζί δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη.
Κλείσιμο
Τις γυναίκες συνόδευσαν και φέτος εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι, που με τις ψηλές, θεατρικές τους φιγούρες και τις ευφάνταστες στολές τους έδιναν έναν αέρα θεάματος διεθνών προδιαγραφών στην παρέλαση. Με χορευτικές κινήσεις και διαδραστική διάθεση, φωτογραφίζονταν με το κοινό και ξεσήκωναν μικρούς και μεγάλους.
Το λάβαρο του καρναβαλιού κράτησε η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο βάδην, η Χαρά Γέρου, δίνοντας έναν συμβολικό χαρακτήρα δύναμης, αντοχής και συνέπειας, αρετές που χαρακτηρίζουν τόσο την αθλήτρια όσο και τις γυναίκες που κρατούν ζωντανό τον θεσμό εδώ και δεκαετίες.
Παράλληλα, δεκάδες φιγούρες από αγαπημένα παιδικά καρτούν έδωσαν έναν παιχνιδιάρικο τόνο στη βραδιά.
Η Πρέβεζα ζει στον ρυθμό του καρναβαλιού, και για μία νύχτα μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη, ανοιχτή σκηνή όπου η χαρά, η δημιουργικότητα και η γυναικεία ενέργεια πρωταγωνιστούν.
Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.