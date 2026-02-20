Βίαιο επεισόδιο στα Μάλια: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 19χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
Μάλια Ηράκλειο Ξυλοδαρμός ανήλικοι δράστες

Βίαιο επεισόδιο στα Μάλια: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 19χρονο

Συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος

Βίαιο επεισόδιο στα Μάλια: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 19χρονο
Στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσα στους οποίους υπήρχε και ένας ανήλικος, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά από επίθεση σε βάρος ενός 19χρονου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Μάλια, όταν ο 19χρονος κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι δέχθηκε επίθεση από νεαρά άτομα, έπειτα από προσωπικές διαφορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, έναν 19χρονο και έναν ανήλικο, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση απλών σωματικών βλαβών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Επιπλέον, συνελήφθη 49χρονος κηδεμόνας ανηλίκου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης