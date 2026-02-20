Ρούλα Πισπιρίγκου: Υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο, αναβλήθηκε η δίκη για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας
ΕΛΛΑΔΑ
Ρούλα Πισπιρίγκου δίκη Δικαστήριο

Ρούλα Πισπιρίγκου: Υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο, αναβλήθηκε η δίκη για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας

Δείτε βίντεο - Σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης

Ρούλα Πισπιρίγκου: Υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο, αναβλήθηκε η δίκη για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας
UPD: 133 ΣΧΟΛΙΑ
Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών της Ίριδας και Μαλένας.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η κατηγορούμενη μητέρα εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μπαστούνι και κουτσαίνοντας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης.

Η άλλη δίκη στο Εφετείο, με κατηγορούμενη επίσης τη Ρούλα Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της μικρής Τζωρτζίνας αναβλήθηκε προ μηνός για τον Σεπτέμβριο του 2026. Και για αυτήν την υπόθεση σε πρώτο βαθμό έχει επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στη κατηγορούμενη μητέρα από την Πάτρα.

Δείτε βίντεο με την άφιξη της Ρούλας Πισπιρίγκου:


Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερες δηλώσεις στον Alpha η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο.

Κλείσιμο
«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα [...] Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους», είχε σημειώσει μεταξύ άλλων.

Ρούλα Πισπιρίγκου: Υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο, αναβλήθηκε η δίκη


UPD: 133 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης