Τρεις συλλήψεις στον Κολωνό για επίθεση κατά αστυνομικών και πώληση λαθραίων προϊόντων
Κατασχέθηκαν καπνικά χωρίς ταινία φόρου και 22.140 ευρώ

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 48, 38 και 20 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου αστυνομικοί στην περιοχή του Κολωνού για πώληση λαθραίων προϊόντων και για επίθεση κατά των αρχών. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την ακινητοποίησή τους οι τρεις αλλοδαποί φέρονται να απώθησαν τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να διαφύγουν της σύλληψης. 

Για τη σύλληψη τους προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με μίνι μάρκετ που φέρεται να εμπορευόταν παράνομα καπνικά προϊόντα. Το κατάστημα εντοπίστηκε στον Κολωνό και εντός αυτού συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, που ανέλαβε την προανάκριση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του καταστήματος βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα:

180 συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης

22.140 ευρώ σε μετρητά

46 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών χωρίς παραστατικά αγοράς

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, της νομοθεσίας περί κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

