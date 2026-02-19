ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€
ΕΛΛΑΔΑ
Νοθευμένο ελαιόλαδο Ημαθία

Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€

Η συνολική ζημία σε βάρος των καταναλωτών ανέρχεται στα -3.400.000- ευρώ, ενώ η απώλεια εσόδων για την εθνική οικονομία από τους διαφυγόντες φόρους, ξεπερνά τις -440.000- ευρώ

Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€
10 ΣΧΟΛΙΑ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας νόθευαν ηλιέλαιο και το πουλούσαν ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε Ελλάδα και Γερμανία.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Ημαθίας, οι Αρχές συνέλαβαν χθες τρία άτομα ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2.125 λίτρα.

Πώς δρούσε η σπείρα

Τουλάχιστον από το 2020, δύο από τους κατηγορούμενους είχαν στήσει σε μία αποθήκη εντός του σπιτιού τους το «εργαστήριο» στο οποίο νόθευαν τα λάδια. Ο τρίτος κατηγορούμενος ήταν αυτός που αποθήκευε σε άλλον χώρο τις πρώτες ύλες.

Στο εν λόγω εργαστήριο, μετέφεραν ηλιέλαιο, το οποίο με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, το έκαναν να μοιάζει με ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε συσκευασίες ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου και το πωλούσαν στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, τα τελευταία έξι χρόνια, τα μέλη της σπείρας διακίνησαν 600 τόνους νοθευμένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα, ενώ κατά τους δέκα τελευταίους μήνες εξήγαγαν στη Γερμανία 81 τόνους νοθευμένο έλαιο, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Εκτιμάται ότι, η συνολική ζημία σε βάρος των καταναλωτών ανέρχεται στα 3.400.000 ευρώ, ενώ η απώλεια εσόδων για την εθνική οικονομία από τους διαφυγόντες φόρους, ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Μάλιστα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, είχαν φροντίσει οι συσκευασίες να αναγράφουν ψεύτικα στοιχεία, καθώς και βραβεία ποιότητας, τόσο στην ελληνική, όσο και σε άλλες γλώσσες.

Κλείσιμο
19022026 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΑΟΕΒΕ ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ


Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€
Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€
Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€
Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€
Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€

Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης