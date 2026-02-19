Σπείρα νόθευε ηλιέλαιο και το πουλούσε ως «εξαιρετικά παρθένο», τρεις συλλήψεις και διαφυγόντες φόροι 440.000€

Πώς δρούσε η σπείρα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας νόθευαν ηλιέλαιο και το πουλούσαν ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε Ελλάδα και Γερμανία.Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Ημαθίας, οι Αρχές συνέλαβαν χθες τρία άτομα ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2.125 λίτρα.Τουλάχιστον από το 2020, δύο από τους κατηγορούμενους είχαν στήσει σε μία αποθήκη εντός του σπιτιού τους το «εργαστήριο» στο οποίο νόθευαν τα λάδια. Ο τρίτος κατηγορούμενος ήταν αυτός που αποθήκευε σε άλλον χώρο τις πρώτες ύλες.Στο εν λόγω εργαστήριο, μετέφεραν ηλιέλαιο, το οποίο με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, το έκαναν να μοιάζει με ελαιόλαδο.Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε συσκευασίες ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου και το πωλούσαν στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία.Μάλιστα, όπως προέκυψε, τα τελευταία έξι χρόνια, τα μέλη της σπείρας διακίνησαν 600 τόνους νοθευμένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα, ενώ κατά τους δέκα τελευταίους μήνες εξήγαγαν στη Γερμανία 81 τόνους νοθευμένο έλαιο, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.Εκτιμάται ότι, η συνολική ζημία σε βάρος των καταναλωτών ανέρχεται στα 3.400.000 ευρώ, ενώ η απώλεια εσόδων για την εθνική οικονομία από τους διαφυγόντες φόρους, ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.Μάλιστα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, είχαν φροντίσει οι συσκευασίες να αναγράφουν ψεύτικα στοιχεία, καθώς και βραβεία ποιότητας, τόσο στην ελληνική, όσο και σε άλλες γλώσσες.