Κρήτη: Βρέθηκε ο 52χρονος που είχε εξαφανιστεί στα Χανιά

Είχε φύγει με το αυτοκίνητό του από το σπίτι χωρίς να πάρει το κινητό του και χωρίς να δώσει κάποιο σημείο ζωής