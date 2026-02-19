ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Χανιά Αστυνομία

Κρήτη: Βρέθηκε ο 52χρονος που είχε εξαφανιστεί στα Χανιά

Είχε φύγει με το αυτοκίνητό του από το σπίτι χωρίς να πάρει το κινητό του και χωρίς να δώσει κάποιο σημείο ζωής

Κρήτη: Βρέθηκε ο 52χρονος που είχε εξαφανιστεί στα Χανιά
Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 52χρονου άνδρα που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το πρωί της περασμένης Τετάρτης στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 52χρονος εντοπίστηκε με το αυτοκίνητό του από αστυνομικούς στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Ο ίδιος αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα υγείας και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται πως η σύζυγός του το βράδυ της Τετάρτης ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή του καθώς είχε φύγει με το αυτοκίνητό του από το σπίτι του χωρίς να πάρει το κινητό του και χωρίς να δώσει κάποιο σημείο ζωής.

