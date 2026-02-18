Ξεσπάει ο γιος εργάτριας που σκοτώθηκε στη Βιολάντα: Από καθαρή τύχη δεν ήταν οι συγκεντρωμένοι στη θέση των θυμάτων

«Ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων» είπε ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα