Απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για τη φονική έκρηξη, αποκαλυπτικές οι καταθέσεις εργαζομένων για το εργοστάσιο και την έντονη οσμή

Εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν ενημερώσει για την οσμή ενώ μια γυναίκα ανέφερε ότι καλώδια που ήταν στο δάπεδο είχαν προκαλέσει ηλεκτροπληξία στους εργαζόμενους