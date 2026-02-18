Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Εξάρθρωση δύο συμμοριών για απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ στο Ηράκλειο
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών και ένας ανήλικος
Προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ τηλεφωνούσαν στους ανυποψίαστους πολίτες και με τη γνωστή μέθοδο εξαπάτησης τους αποσπούσαν σημαντικά χρήματα.
Μετά από έρευνα της των αστυνομικών, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες που φέρονται να διέπραξαν εννέα περιπτώσεις απάτης (2 τετελεσμένες και 7 απόπειρες) σε βάρος πολιτών στο Ηράκλειο και σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, προσποιούμενες υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών και ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα (συμμορία), απάτες και διακεκριμένες κλοπές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το διάστημα 05 και 06 Φεβρουαρίου 2026 συγκροτήθηκαν δύο διαφορετικές ομάδες:
Ο διαχωρισμός των ομάδων
Η πρώτη, αποτελούμενη από τον 24χρονο και τον ανήλικο, έδρασε σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με πέντε περιπτώσεις απάτης (μία τετελεσμένη και τέσσερις απόπειρες).
Η δεύτερη, με τον 20χρονο και δύο άγνωστους συνεργούς, κινήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, με τέσσερις περιπτώσεις, εκ των οποίων μία τετελεσμένη.
Ο τρόπος δράσης
Οι δράστες, με ρόλο «εισπράκτορα» και χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων για να παραλάβουν χρήματα και κοσμήματα.
Άγνωστος συνεργός τηλεφωνούσε κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, παρουσιαζόμενος ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα δήθεν διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και κινδύνου πυρκαγιάς, έπειθε τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν σε εξωτερικό χώρο της οικίας για «έλεγχο».
Με τη μέθοδο αυτή κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή και ηλεκτρονικό υπολογιστή, απροσδιόριστης αξίας.
Την 07 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ο 24χρονος, ενώ επιβιβαζόταν σε πλοίο στο Λιμάνι του Ηρακλείου.
Η σύλληψη στο λιμάνι
Η προανάκριση συνεχίζεται για την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
