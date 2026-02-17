Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Λάρισα: Τεράστιο κλωνάρι πεύκου έπεσε στο κέντρο της Αγιάς, δίπλα σε περίπτερο
Λάρισα: Τεράστιο κλωνάρι πεύκου έπεσε στο κέντρο της Αγιάς, δίπλα σε περίπτερο
Από καθαρή τύχη στο σημείο δεν υπήρχαν διερχόμενοι πολίτες
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (16/2) στην Αγιά Λάρισας όταν τεράστιο κλωνάρι πεύκου αποκολλήθηκε και κατέπεσε σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της κωμόπολης.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 23:00, δίπλα ακριβώς σε περίπτερο και στον χώρο αναμονής επιβατών του ΚΤΕΛ, σε απόσταση αναπνοής από το εκδοτήριο εισιτηρίων, εμπορικά καταστήματα και μόλις λίγα μέτρα από το Γυμνάσιο Αγιάς.
Την ώρα εκείνη, το περίπτερο λειτουργούσε κανονικά, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ανησυχητικό το περιστατικό.
Ευτυχώς, λόγω της προχωρημένης ώρας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε υλικές ζημιές μεγάλης έκτασης.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 23:00, δίπλα ακριβώς σε περίπτερο και στον χώρο αναμονής επιβατών του ΚΤΕΛ, σε απόσταση αναπνοής από το εκδοτήριο εισιτηρίων, εμπορικά καταστήματα και μόλις λίγα μέτρα από το Γυμνάσιο Αγιάς.
Την ώρα εκείνη, το περίπτερο λειτουργούσε κανονικά, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ανησυχητικό το περιστατικό.
Ευτυχώς, λόγω της προχωρημένης ώρας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε υλικές ζημιές μεγάλης έκτασης.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα