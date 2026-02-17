Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν στην Αργυρούπολη, στο νοσοκομείο 22χρονος
Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν στην Αργυρούπολη, στο νοσοκομείο 22χρονος
Τρεις οι δράστες, του άρπαξαν πάνω από 200 ευρώ
Θύμα ληστείας από τρία άτομα έπεσε το πρωί της Τρίτης ένας νεαρός 22 ετών ενώ βρισκόταν έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 όταν το θύμα προσεγγίστηκε από τρία άτομα τα οποία τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι». Ο 22χρονος απάντησε και τότε άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με ένα ξύλινο αντικείμενο, πιθανόν ρόπαλο.
Στη συνέχεια οι δράστες του απέσπασαν περισσότερα από 200 ευρώ και έγιναν καπνός. Ο νεαρός διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό (πήρε εξιτήριο), ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 όταν το θύμα προσεγγίστηκε από τρία άτομα τα οποία τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι». Ο 22χρονος απάντησε και τότε άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με ένα ξύλινο αντικείμενο, πιθανόν ρόπαλο.
Στη συνέχεια οι δράστες του απέσπασαν περισσότερα από 200 ευρώ και έγιναν καπνός. Ο νεαρός διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό (πήρε εξιτήριο), ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα