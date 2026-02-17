Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν στην Αργυρούπολη, στο νοσοκομείο 22χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Αργυρούπολη Ληστεία

Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν στην Αργυρούπολη, στο νοσοκομείο 22χρονος

Τρεις οι δράστες, του άρπαξαν πάνω από 200 ευρώ 

Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν στην Αργυρούπολη, στο νοσοκομείο 22χρονος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Θύμα ληστείας από τρία άτομα έπεσε το πρωί της Τρίτης ένας νεαρός 22 ετών ενώ βρισκόταν έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 όταν το θύμα προσεγγίστηκε από τρία άτομα τα οποία τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι». Ο 22χρονος απάντησε και τότε άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με ένα ξύλινο αντικείμενο, πιθανόν ρόπαλο.

Στη συνέχεια οι δράστες του απέσπασαν περισσότερα από 200 ευρώ και έγιναν καπνός. Ο νεαρός διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό (πήρε εξιτήριο), ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης