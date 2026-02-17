Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Βιάννος: Απολογείται σήμερα ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του - «Αφού γέμισαν με αίμα οι αρβύλες και αυτός δεν μου έδινε το κλειδί...»
Βιάννος: Απολογείται σήμερα ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του - «Αφού γέμισαν με αίμα οι αρβύλες και αυτός δεν μου έδινε το κλειδί...»
«Δεν μπορεί να με προσβάλει έτσι, του έριξα πολλές μπουνιές αλλά τον τελείωσα με το μαχαίρι στο λάρυγγα» είπε ο 64χρονος στην ομολογία τους στους αστυνομικούς
Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 64χρονος που χτύπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδελφό του στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό Μάρθα Βιάννου στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ο αδελφοκτόνος θα κληθεί να απαντήσει για το πως και το γιατί έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τον ίδιο του τον αδελφό.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με την προανακριτική απολογία του, το θύμα του έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο και τότε απασφάλισε, καθώς «πείραξε» τον εγωισμό του: «Εγώ είμαι πιο δυνατός και τον χτύπησα πολύ δυνατά. Τι να έκανα και εγώ. Τον έβαλα κάτω και του έριξα πολλές μπουνιές και κλωτσιές. Τελευταία βρήκα και ένα μαχαίρι που ήταν πάνω στο τραπέζι και του το έριξα στο λάρυγγα. Τον τελείωσα με το μαχαίρι. Του έριξα πολλές μπουνιές αλλά τον τελείωσα με το μαχαίρι στο λάρυγγα. Σαν τον χοίρο όταν τον σφάζουνε.»
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 64χρονος αδελφοκτόνος είπε ακόμα: «Τον άρχισα στις μπουνιές και στις κλωτσιές και αυτός μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες. Αφού γέμισαν με αίμα οι αρβύλες και αυτός δεν μου έδινε το κλειδί… Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ. Στην κοιλιά τον κάρφωσα στο τέλος για να αφήσω το μαχαίρι»
