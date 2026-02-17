Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Συναγερμός στην Κύπρο για τη λειψυδρία: Μειωμένη ροή στις βρύσες για τρεις μέρες
Σε ισχύ περιορισμοί στο νερό λόγω συντήρησης στη μονάδα αφαλάτωσης Δεκέλειας - Λάρνακα, Λευκωσία και Αμμόχωστος οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Σε κατάσταση εξοικονόμησης νερού εισέρχονται από αύριο τρεις περιοχές της Κύπρου, καθώς η προγραμματισμένη συντήρηση στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή υδροδότηση μεγάλου μέρους του δικτύου.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), η παροχή πόσιμου νερού θα είναι αισθητά μειωμένη για ένα τριήμερο, επηρεάζοντας τις επαρχίες: Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου.
Οι εργασίες, οι οποίες εντάσσονται στο τακτικό πλαίσιο συντήρησης των εγκαταστάσεων της Μονάδας, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Κατά το διάστημα αυτό, η παραγωγή νερού από τη μονάδα θα περιοριστεί σημαντικά.
•Να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.
•Να αποφύγουν κάθε περιττή κατανάλωση
•Να επιδείξουν υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της επάρκειας των υδατικών πόρων.
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εξέφρασε τις απολογίες του για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως να προκληθεί στο κοινό, υπογραμμίζοντας πως η συντήρηση των υποδομών είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε βάθος χρόνου.
Η κανονική ροή αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών την Πέμπτη.
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ενημερώνει το κοινό ότι από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η παροχή πόσιμου νερού στις Επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Αμμοχώστου θα είναι μειωμένη. Η προσωρινή αυτή μείωση οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης και της έγκαιρης προετοιμασίας των εγκαταστάσεων ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες υδροδότησης αυξάνονται σημαντικά. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό ετοιμότητας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των υδατικών υποδομών.
Το ΤΑΥ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των τριών Επαρχιών κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Παράλληλα, καλείται το κοινό όπως περιορίσει τη χρήση νερού στο απολύτως απαραίτητο και αποφύγει κάθε περιττή κατανάλωση.
Η ανακοίνωση του ΤΑΥΕργασίες συντήρησης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας
Η υπεύθυνη και συνετή χρήση του νερού συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια διασφάλισης της επάρκειας υδατικών πόρων.
Το ΤΑΥ ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του και απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία δυνατό μπορεί να προκληθεί.
Πηγή: philenews
