Δίκη Βαλυράκη: Μάχη για την αξιοπιστία μάρτυρα που κατέθεσε ότι είδε το σκάφος των κατηγορουμένων την ημέρα της δολοφονίας
Δίκη Βαλυράκη: Μάχη για την αξιοπιστία μάρτυρα που κατέθεσε ότι είδε το σκάφος των κατηγορουμένων την ημέρα της δολοφονίας
Ο μάρτυρας είναι 84 ετών και πάσχει από άνοια, σύμφωνα με ιατρική βεβαίωση που προσκόμισε ο γιος του – Αναγνώστηκε η κατάθεση
UPD:
Η αξιοπιστία των καταθέσεων που είχε δώσει ηλικιωμένος άνδρας στον ανακριτή, βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της δίκης για τη διερευνώμενη υπόθεση ανθρωποκτονίας του Σήφη Βαλυράκη σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση δικάζονται δυο αδέλφια, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι όμως αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Ειδικότερα στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας είχε κληθεί για σήμερα να καταθέσει 84χρονος άνδρας, ο οποίος ψάρευε συχνά στη περιοχή. Ωστόσο, ο γιος του μάρτυρα προσκόμισε στο δικαστήριο ιατρική βεβαίωση από τον νοσοκομείο της Χαλκίδας. Σύμφωνα με αυτή ο πατέρας του νοσηλεύεται με σοβαρά προβλήματα υγείας μεταξύ των οποίων και άνοια και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση αν καταθέσει στη δίκη. Η έδρα έκρινε εν τέλει ανέφικτη τη κατάθεση του μάρτυρα και στη συνέχεια, όπως προβλέπεται, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανέγνωσε την κατάθεσή του στον ανακριτή.
Να σημειωθεί ότι στην κατάθεσή του αυτή ο ηλικιωμένος άνδρας τοποθετούσε το σκάφος των δυο κατηγορουμένων της υπόθεσης στη θάλασσα την ημέρα της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Αντίθετα, οι δυο κατηγορούμενοι ψαράδες αρνούνται ότι εκείνη την ημέρα είχαν βγει στη θαλάσσια με το καΐκι τους και ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
«Είναι ένας αγαθός ψαράς που λέει ότι το σκάφος των κατηγορουμένων την επίμαχη ώρα απουσίαζε από το αλιευτικό καταφύγιο. Ο μάρτυρας δεν ήταν ανοϊκός πριν τέσσερα χρόνια όταν τα κατέθεσε αυτά. "Τα παιδιά (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) είχαν πάει για ψάρεμα", είπε ο μάρτυρας και έτσι ανέτρεψε το άλλοθι των κατηγορουμένων. Να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο σας», σχολίασε συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Αντίθετα, η υπεράσπιση των κατηγορούμενων ψαράδων έκανε λόγο για τέσσερις διαφορετικές εκδοχές που έχει δώσει ο ηλικιωμένος μάρτυρας σχετικά με τον αν οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν εκείνη την ημέρα ή όχι στη θάλασσα. «Ο μάρτυρας τέσσερις ημέρες μετά το συμβάν κατέθεσε ότι δεν είδε τίποτα. Στην επόμενη κατάθεσή του είπε ότι δεν είδε το σκάφος των κατηγορουμένων να εξέρχεται ή να εισέρχεται. Στην τελευταία κατάθεση του αναφέρει ότι τα παιδιά (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) είχαν πάει για ψάρεμα. Ωστόσο σε ποιο χρονικό σημείο έγινε αυτό; Στις 11:17 από drone φαίνεται ότι το σκάφος των κατηγορουμένων ήταν εκεί», αντέτεινε η υπεράσπιση.
Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε ο γιος του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος επανέλαβε πολλές φορές ότι ο πατέρας του πάσχει από άνοια και κάποιες φορές «τα μπέρδευε».
Πρόεδρος: Γιατί αμφισβητείτε την κατάθεση του πατέρα σας;
Μάρτυρας: Μίλησα με τα αδέλφια μου τότε. Ο πατέρας μου τους είπε ότι δεν χάλασε το χατίρι του ανακριτή γιατί ήταν καλός άνθρωπος και ότι του ζήταγε το έλεγε. Ότι τον ρώταγε το έλεγε, λίγο ψιλομπερδεύτηκε.
Πρόεδρος: Πότε ξεκίνησε η άνοια του πατέρα σας;
Μάρτυρας: Εδώ και 5 χρόνια τα ψιλομπέρδευε από την αρχή.
Πρόεδρος: Τον Απρίλιο του 2021 πιστεύετε ότι ο πατέρας σας ήταν σε θέση να δώσει μια σωστή κατάθεση;
Μάρτυρας: Ναι πιστεύω ότι μπορούσε, δεν μπορεί όμως να το γνωρίζει κάποιος. Να μπερδεύτηκε; Να τα είπε σωστά; Δεν ξέρω. Μου είπε ότι ήταν καλός άνθρωπος ο ανακριτής και δεν ήθελε να του χαλάσει χατίρι. Μου είπε ότι τον είχε καλέσει και στο σπίτι.
Πάρεδρος: Για εκείνη την μέρα έχετε κάποιο δείγμα ότι ο πατέρας σας δεν ήταν σε θέση να καταθέσει;
Μάρτυρας: Όχι .
Ο μάρτυρας τόνισε πως ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν καλές σχέσεις με τους κατηγορούμενους.
«Από παιδιά είμαστε μαζί», τόνισε και σημείωσε ότι πλέον δεν διατηρούν επαφές. Όπως έκαναν γνωστό οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του πατέρα του μάρτυρα και ο ηλικιωμένος άνδρας αργότερα αναθεώρησε την κατάθεσή του. Όπως είπαν αυτό έγινε μετά «από σύσκεψη του γιου του μάρτυρα με τους κατηγορούμενους».
«Όχι, αυτό έγινε μετά από τη γνωμάτευση γιατρού», αντέτεινε ότι μάρτυρας με τους συνηγόρους πάντως της οικογένειας Βαλυράκη να επιμένουν ότι η κατάθεση του ηλικιωμένου άνδρα είναι αξιόπιστη, καταρρίπτει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων ότι εκείνη την ημέρα δεν είχαν βρεθεί με το καΐκι τους στη θάλασσα και πως ανασκευάστηκε από το μάρτυρα μετά την μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος του οι δυο κατηγορούμενοι.
Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη.
Ειδικότερα στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας είχε κληθεί για σήμερα να καταθέσει 84χρονος άνδρας, ο οποίος ψάρευε συχνά στη περιοχή. Ωστόσο, ο γιος του μάρτυρα προσκόμισε στο δικαστήριο ιατρική βεβαίωση από τον νοσοκομείο της Χαλκίδας. Σύμφωνα με αυτή ο πατέρας του νοσηλεύεται με σοβαρά προβλήματα υγείας μεταξύ των οποίων και άνοια και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση αν καταθέσει στη δίκη. Η έδρα έκρινε εν τέλει ανέφικτη τη κατάθεση του μάρτυρα και στη συνέχεια, όπως προβλέπεται, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανέγνωσε την κατάθεσή του στον ανακριτή.
Τι είχε πει στην κατάθεσή του ο μάρτυρας
Να σημειωθεί ότι στην κατάθεσή του αυτή ο ηλικιωμένος άνδρας τοποθετούσε το σκάφος των δυο κατηγορουμένων της υπόθεσης στη θάλασσα την ημέρα της δολοφονίας του πρώην υπουργού. Αντίθετα, οι δυο κατηγορούμενοι ψαράδες αρνούνται ότι εκείνη την ημέρα είχαν βγει στη θαλάσσια με το καΐκι τους και ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
«Είναι ένας αγαθός ψαράς που λέει ότι το σκάφος των κατηγορουμένων την επίμαχη ώρα απουσίαζε από το αλιευτικό καταφύγιο. Ο μάρτυρας δεν ήταν ανοϊκός πριν τέσσερα χρόνια όταν τα κατέθεσε αυτά. "Τα παιδιά (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) είχαν πάει για ψάρεμα", είπε ο μάρτυρας και έτσι ανέτρεψε το άλλοθι των κατηγορουμένων. Να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο σας», σχολίασε συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση
Αντίθετα, η υπεράσπιση των κατηγορούμενων ψαράδων έκανε λόγο για τέσσερις διαφορετικές εκδοχές που έχει δώσει ο ηλικιωμένος μάρτυρας σχετικά με τον αν οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν εκείνη την ημέρα ή όχι στη θάλασσα. «Ο μάρτυρας τέσσερις ημέρες μετά το συμβάν κατέθεσε ότι δεν είδε τίποτα. Στην επόμενη κατάθεσή του είπε ότι δεν είδε το σκάφος των κατηγορουμένων να εξέρχεται ή να εισέρχεται. Στην τελευταία κατάθεση του αναφέρει ότι τα παιδιά (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) είχαν πάει για ψάρεμα. Ωστόσο σε ποιο χρονικό σημείο έγινε αυτό; Στις 11:17 από drone φαίνεται ότι το σκάφος των κατηγορουμένων ήταν εκεί», αντέτεινε η υπεράσπιση.
Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε ο γιος του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος επανέλαβε πολλές φορές ότι ο πατέρας του πάσχει από άνοια και κάποιες φορές «τα μπέρδευε».
Πρόεδρος: Γιατί αμφισβητείτε την κατάθεση του πατέρα σας;
Μάρτυρας: Μίλησα με τα αδέλφια μου τότε. Ο πατέρας μου τους είπε ότι δεν χάλασε το χατίρι του ανακριτή γιατί ήταν καλός άνθρωπος και ότι του ζήταγε το έλεγε. Ότι τον ρώταγε το έλεγε, λίγο ψιλομπερδεύτηκε.
Πρόεδρος: Πότε ξεκίνησε η άνοια του πατέρα σας;
Μάρτυρας: Εδώ και 5 χρόνια τα ψιλομπέρδευε από την αρχή.
Πρόεδρος: Τον Απρίλιο του 2021 πιστεύετε ότι ο πατέρας σας ήταν σε θέση να δώσει μια σωστή κατάθεση;
Μάρτυρας: Ναι πιστεύω ότι μπορούσε, δεν μπορεί όμως να το γνωρίζει κάποιος. Να μπερδεύτηκε; Να τα είπε σωστά; Δεν ξέρω. Μου είπε ότι ήταν καλός άνθρωπος ο ανακριτής και δεν ήθελε να του χαλάσει χατίρι. Μου είπε ότι τον είχε καλέσει και στο σπίτι.
Πάρεδρος: Για εκείνη την μέρα έχετε κάποιο δείγμα ότι ο πατέρας σας δεν ήταν σε θέση να καταθέσει;
Μάρτυρας: Όχι .
Ο μάρτυρας τόνισε πως ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν καλές σχέσεις με τους κατηγορούμενους.
Για αξιόπιστη κατάθεση μιλά η οικογένεια Βαλυράκη
«Από παιδιά είμαστε μαζί», τόνισε και σημείωσε ότι πλέον δεν διατηρούν επαφές. Όπως έκαναν γνωστό οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του πατέρα του μάρτυρα και ο ηλικιωμένος άνδρας αργότερα αναθεώρησε την κατάθεσή του. Όπως είπαν αυτό έγινε μετά «από σύσκεψη του γιου του μάρτυρα με τους κατηγορούμενους».
«Όχι, αυτό έγινε μετά από τη γνωμάτευση γιατρού», αντέτεινε ότι μάρτυρας με τους συνηγόρους πάντως της οικογένειας Βαλυράκη να επιμένουν ότι η κατάθεση του ηλικιωμένου άνδρα είναι αξιόπιστη, καταρρίπτει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων ότι εκείνη την ημέρα δεν είχαν βρεθεί με το καΐκι τους στη θάλασσα και πως ανασκευάστηκε από το μάρτυρα μετά την μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος του οι δυο κατηγορούμενοι.
Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα