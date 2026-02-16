Η δικογραφία αποκαλύπτει την άγρια αδελφοκτονία στην Κρήτη, ο 64χρονος πρώτα ξυλοκόπησε και μετά έσφαξε με μαχαίρι τον 67χρονο
Τα 15 λεπτά από το τηλεφώνημα στο ΑΤ Βιάννου, το μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο στην κοιλιά του θύματος και τα κλειδιά που αποτέλεσαν την αφορμή
Νέες πληροφορίες για το πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Βιάννο της Κρήτης με δράστη έναν 64χρονο και θύμα τον 67χρονο αδελφό του προκύπτουν από τη δικογραφία που παρουσιάζει το patris.gr.
Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, το έγκλημα σημειώθηκε μέσα σε 15 λεπτά, όσον χρόνο χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να πάνε στο σπίτι που έμεναν τα δύο αδέλφια μετά το τηλεφώνημα του δράστη στο ΑΤ Βιάννου.
Το τηλεφώνημα έγινε στις 19:50 το απόγευμα του Σαββάτου με τον 64χρονο να λέει στους αστυνομικούς πως καυγαδίζει έντονα με τον αδελφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.
Οι αστυνομικοί πριν κλείσει το τηλέφωνο άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά ωστόσο – όπως αναφέρεται στη δικογραφία – «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».
Αυτός ήταν και ο λόγος που περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδελφών. Ο αστυνομικός έφτασε στο σπίτι στις 20:05 το βράδυ: «Αστυνομικός του ΑΤ Βιάννου μετέβηκε στο σημείο στις 20.05μ.μ. και διαπίστωσε στην είσοδο της προσδιορισμένης κατοικίας, την παρουσία του κατηγορούμενου ο οποίος δήλωσε ότι αμέσως πριν είχε βιαιοπραγήσει και προκαλέσει τον θάνατο του 67χρονου με πλήξεις από μαχαίρι» αναφέρεται στη δικογραφία.
Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στη περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος. Δήλωσε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε 64χρονος θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεων του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».
Συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρεται: «τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».
Πολλαπλές μαχαιριές στο λαιμό, άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιάΜετά τον άγριο ξυλοδαρμό του 67χρονου αδελφού του, ο 64χρονος αδελφοκτόνος φέρεται να του κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.
Τα κλειδιά ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνουΟπως προέκυψε από την έρευνα, τα κλειδιά, που φέρεται να αποτέλεσαν την αφορμή για την έναρξη του φονικού καυγά, ήταν στο δωμάτιο του 64χρονου δράστη.
