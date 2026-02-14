Αποχωρούν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα το μεσημέρι, νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες

Στο δρόμο για την κλιμάκωση του αγώνα

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα στον αγώνα τους για τα ζωτικά προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικοί φορείς στέλνουν το μήνυμα ότι η αγωνιστική πορεία τους είναι ασταμάτητη, διεκδικώντας λύσεις που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση του κλάδου και την αξιοπρέπεια των αγροτών.Στο Σύνταγμα χθες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.