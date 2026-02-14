Αποχωρούν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα το μεσημέρι, νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες
Η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στο κέντρο της Αθήνας και η επόμενη φάση των αγροτικών κινητοποιήσεων
Στο κέντρο της Αθήνας, η κινητοποίηση των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων συνεχίζεται με την παρουσία 2.500 διαδηλωτών στην πλατεία Συντάγματος. Οι αγρότες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων απαιτούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, καθώς, όπως λένε, τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν, ενώ κύρια αιτήματά τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση των αποζημιώσεων.
Το συλλαλητήριο, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:30 χθες, Παρασκευή, είχε έντονη παρουσία αγροτικών, εργατικών και φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι στήριξαν την κινητοποίηση. Οι αγρότες θα παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το μεσημέρι. Τα τρακτέρ, που αποτελούν σύμβολο των αγώνων τους, παρέμειναν όλο το βράδυ σε στρατηγικό σημείο, με μία ομάδα διαδηλωτών να περιφρουρεί τα οχήματα.
Με το βλέμμα στραμμένο στην κυβέρνηση και την αντίσταση στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι αγρότες προγραμματίζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων.
Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να επηρεάζεται από την κινητοποίηση. Ο δρόμος μπροστά από τη Βουλή στην πλατεία Συντάγματος παραμένει κλειστός, ενώ η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής.
Ωστόσο, η Βασιλίσσης Αμαλίας παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία μέχρι να αποχωρήσουν τα τρακτέρ το μεσημέρι.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας πως η επιμονή τους για τα δίκαια αιτήματα τους θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους». Το μήνυμα της συσπείρωσης είναι ξεκάθαρο: οι αγρότες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εάν δεν λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα τους.
Οι αγρότες συνεχίζουν την κινητοποίησηΣήμερα, Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και εργατικοί σύλλογοι αναμένεται να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους στην Αθήνα, με στόχο να ενισχύσουν την πολιτική πίεση και να προβάλουν τις απαιτήσεις τους για την προστασία του αγροτικού κλάδου.
Κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής ΜπλόκωνΣτην κορυφή των αιτημάτων των αγροτών βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η επίλυση των προβλημάτων με τα καύσιμα και η προστασία των κτηνοτρόφων και των αγροτών από την οικονομική αστάθεια. Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, τόνισε τη συνέχιση του αγώνα τους, υπογραμμίζοντας ότι τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα, παρά τις προηγούμενες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό.
Στο δρόμο για την κλιμάκωση του αγώναΗ κινητοποίηση αυτή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα στον αγώνα τους για τα ζωτικά προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικοί φορείς στέλνουν το μήνυμα ότι η αγωνιστική πορεία τους είναι ασταμάτητη, διεκδικώντας λύσεις που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση του κλάδου και την αξιοπρέπεια των αγροτών.
Στο Σύνταγμα χθες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.
