Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου

Προβλήματα και σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με πολλά προβλήματα θα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα, οι δρόμοι είναι κλειστοί αυτή την ώρα γύρω από την πλατεία Συντάγματος (Βασ. Αμαλίας, Βασ. Σοφίας, Όθωνος, Ξενοφόντως, Σταδίου, Ακαδημίας), ενώ κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα της καθόδου και στην Καλλιρρόης στο ρεύμα της ανόδου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυτή την ώρα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά τμήματα για την ομαλή και ασφαλή διέλευση των τρακτέρ.

Μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και στον Κηφισό στο ρεύμα της καθόδου από το ύψος της Νέας Κηφισιάς έως τον Κόκκινο Μύλο και από τους Αγίους Αναργύρους έως το Αιγάλεω. Στο ρεύμα της ανόδου υπάρχει κίνηση από το Μοσχάτο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ στην Αττική Οδό υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον Γέρακα έως την έξοδο της Εθνικής Οδού.

