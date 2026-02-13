Εγκαινιάστηκε το Φόρουμ Πρεσβευτών στην Αθηναϊκή Λέσχη

Εγκαινιάστηκε χθες, 12 Φεβρουαρίου, στην Αθηναϊκή Λέσχη, το Φόρουμ Πρεσβευτών, μια νέα πλατφόρμα διπλωματικού διαλόγου που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Αθήνα και της Αθηναϊκής Λέσχης.Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Αθηναϊκής Λέσχηςο οποίος καλωσόρισε τους παρισταμένους και υπογράμμισε ότι, σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών ισορροπιών, η διπλωματία παραμένει το κατεξοχήν εργαλείο συνεννόησης, σταθερότητας και ειρηνικής συνύπαρξης. Τόνισε ότι η Αθηναϊκή Λέσχη, ως ιστορικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών, στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας.Ακολούθησε παρέμβαση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης,ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της θεσμικής συνέχειας και της πολυμερούς συνεργασίας στον σύγχρονο διεθνή χώρο.Στη συνέχεια, ο Πρέσβυς της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Αθήναεπισήμανε ότι το Φόρουμ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ διπλωματικών αποστολών, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία.Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Παγκόσμιες Προοπτικές 2026», αναλύοντας τις αναδυόμενες διεθνείς προκλήσεις και τις σύγχρονες γεωπολιτικές δυναμικές.Το Φόρουμ Πρεσβευτών σχεδιάζεται ως διαρκής και εξελισσόμενη πρωτοβουλία, με στόχο να προσφέρει ένα άτυπο αλλά δομημένο περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων για κρίσιμα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.Με την έναρξη του θεσμού, η Πρεσβεία της Ινδονησίας και η Αθηναϊκή Λέσχη επιδιώκουν να συνδέσουν τη δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη παγκόσμια διπλωματία, καθιερώνοντας έναν σταθερό χώρο διαλόγου και συνεργασίας εντός του διπλωματικού κύκλου.