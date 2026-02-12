Ιός Νίπα: «Ο κίνδυνος εξάπλωσής του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός», σύμφωνα με τον ΠΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ιός Νίπα

Ιός Νίπα: «Ο κίνδυνος εξάπλωσής του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός», σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Ποια τα συμπτώματα του ιού - Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο

Ιός Νίπα: «Ο κίνδυνος εξάπλωσής του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός», σύμφωνα με τον ΠΟΥ
Ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Νίπα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), μετά την καταγραφή τριών κρουσμάτων του ιού στην Ινδία και στο Μπανγκλαντές, το ένα εκ των οποίων ήταν θανατηφόρο.

Τα συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμέτους και λοίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτόν, ο οποίος μεταδίδεται εν γένει στους ανθρώπους από τα ζώα ή από μολυσμένα τρόφιμα.

Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 40 ως 75%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Ο ΠΟΥ εκτιμά ως χαμηλό τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού Νίπα, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Τετάρτη, στη Γενεύη.

Τον περασμένο μήνα δύο κρούσματα του ιού επιβεβαιώθηκαν στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στη βορειοανατολική Ινδία.

Στο κρατίδιο αυτό είχαν καταγραφεί και τα πρώτα κρούσματα στη χώρα το 2001.

Την περασμένη εβδομάδα μια γυναίκα πέθανε στο Μπανγκλαντές αφού προσβλήθηκε από τον ιό, «προκαλώντας φόβους για ευρύτερη εξάπλωσή του».

Κλείσιμο
«Οι δύο εστίες δεν συνδέονται», σημείωσε ο διευθυντής του ΠΟΥ, «μολονότι και οι δύο εμφανίστηκαν κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στην Ινδία και το Μπανγκλαντές», όπου υπάρχουν κυρίως «φρουτοφάγες νυχτερίδες που είναι γνωστό ότι αποτελούν τους φυσικούς φορείς του ιού».

Κανένα άλλο κρούσμα δεν εντοπίστηκε μετά την παρακολούθηση πάνω από 230 επαφών.

Το πρώτο ξέσπασμα του ιού Νίπα είχε καταγραφεί το 1998 όταν είχαν προσβληθεί εκτροφείς χοίρων στη Μαλαισία και πήρε το όνομα του χωριού στη χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας όπου εντοπίστηκε.

Το 2018 ξέσπασμα του ιού στην Κεράλα, κρατίδιο της νότιας Ινδίας, είχε προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης