Καθησυχαστικός ο ΠΟΥ για τον θανατηφόρο ιο Νίπα: Ο κίνδυνος να επεκταθεί πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός

Το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ είναι μεταξύ των ασιατικών χωρών που ενίσχυσαν αυτή την εβδομάδα τους ελέγχους στα αεροδρόμια για να προφυλαχθούν από ενδεχόμενη διάδοση του ιού