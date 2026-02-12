Συνελήφθη 64χρονη στη Ναύπακτο για δεκάδες πλαστογραφίες, εργαζόταν σε ΚΕΠ και διεκπεραίωνε υποθέσεις με ψεύτικες σφραγίδες και υπογραφές
Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες για τουλάχιστον 60 περιπτώσεις πλαστογραφίας και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης βρίσκεται 64χρονη από την Πάτρα, η οποία συνελήφθη στη Ναύπακτο.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η γυναίκα δραστηριοποιούνταν σε ιδιωτικό ΚΕΠ της περιοχής και φέρεται να διαβεβαίωνε τους πελάτες της ότι μπορούσε να αναλάβει την εξυπηρέτηση υποθέσεών τους χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία, αναλαμβάνοντας διαδικασίες που σχετίζονταν με υπηρεσίες του υπουργείου Συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με το αζημίωτο, προχωρούσε σε εξουσιοδοτήσεις χρησιμοποιώντας πλαστές σφραγίδες και υπογραφές υπαλλήλων από άλλες περιοχές, ώστε να ολοκληρώσει μεταβιβάσεις οχημάτων και άλλες διοικητικές πράξεις που της ανατίθεντο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από δειγματοληπτικούς ελέγχους των αστυνομικών, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις με υπογραφές προσώπων που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτούς υπαλλήλους. Έπειτα από τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 64χρονης, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
