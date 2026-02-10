Πώς το δικαστήριο κατέληξε στην καταδίκη γνωστού ηθοποιού για βιασμό και απόπειρα βιασμού παρά την εισαγγελική πρόταση

Η απολογία του 43χρονου με αναφορές σε... «φασαίους» και η αντίθεση εισαγγελική πρόταση





Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, ολοκληρώθηκε χθες με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να ανακοινώνει, ενώπιον κατάμεστου ακροατηρίου, την ετυμηγορία των τεσσάρων ενόρκων και των τριών δικαστών. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για το σύνολο των κατηγοριών, με την απόφαση να λαμβάνεται κατά πλειοψηφία 4-3. Στη μειοψηφία βρέθηκαν ο πρόεδρος του δικαστηρίου και δύο ένορκοι.







Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης, οι δύο καταγγέλλουσες ξέσπασαν σε λυγμούς. Η μία εξ αυτών είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού. Σε δάκρυα ξέσπασε και η σύζυγος του καταδικασθέντος, η οποία στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.



Στο ακροατήριο παρευρέθηκαν όλο αυτό το διάστημα αρκετοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, μεταξύ των οποίων και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την αδελφή της πρώτης εκ των καταγγελλουσών. Πρόκειται για ηθοποιό με διεθνή καριέρα.







Όσον αφορά το δεύτερο αδίκημα, αυτό του βιασμού, για το οποίο επίσης ο 43χρονος καταδικάστηκε, αυτό τελέστηκε τον Αύγουστο του 2013 σε βάρος άλλης γυναίκας, μέσα στο διαμέρισμά του, κατά τη διάρκεια μαθημάτων υποκριτικής.



Η απόφαση και η εισαγγελέας

Κλείσιμο



Κατά την αγόρευσή της, διάρκειας περίπου δυόμισι ωρών, η εισαγγελέας επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα που κλήθηκε να δικάσει το δικαστήριο τελέστηκαν «πίσω από κλειστές πόρτες», χωρίς αυτόπτες μάρτυρες ή ιατροδικαστικά ευρήματα. Αναφερόμενη στις καταγγέλλουσες, σημείωσε ότι όταν ρωτήθηκαν γιατί προχώρησαν σε καταγγελίες αρκετά χρόνια αργότερα, απάντησαν πως τότε συνειδητοποίησαν τις πράξεις ως βιασμό. «Δεν αντιλαμβάνεται κάποιος αμέσως τον βιασμό;» διερωτήθηκε η εισαγγελέας.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε όμως η εισαγγελική λειτουργός στη δεύτερη καταγγέλλουσα, τονίζοντας ότι, παρότι ισχυρίζεται πως υπέστη βιασμό, διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα επικοινωνία με τον κατηγορούμενο σε φιλικό και εγκάρδιο τόνο. «Ακόμη και αν δεν γνωρίζεις τον νομικό χαρακτηρισμό μιας πράξης, γνωρίζεις πώς νιώθεις», είχε επισημάνει.



Η απολογία Ο 43χρονος απολογήθηκε στο ακροατήριο στα τέλη Ιανουαρίου, αρνούμενος κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Σε έντονα φορτισμένους τόνους, απέδωσε την εμπλοκή του στην υπόθεση στο κίνημα #MeToo και σε, όπως είπε, στους «φασαίους»!



Με καταδίκη έκλεισε χθες μία ακόμη υπόθεση που συνδέθηκε με το ελληνικό #MeToo στον καλλιτεχνικό χώρο. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχο γνωστό ηθοποιό και δάσκαλο υποκριτικής για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο νεαρών γυναικών, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2012–2013.Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, ολοκληρώθηκε χθες με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να ανακοινώνει, ενώπιον κατάμεστου ακροατηρίου, την ετυμηγορία των τεσσάρων ενόρκων και των τριών δικαστών. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για το σύνολο των κατηγοριών, με την απόφαση να λαμβάνεται κατά πλειοψηφία 4-3. Στη μειοψηφία βρέθηκαν ο πρόεδρος του δικαστηρίου και δύο ένορκοι.Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε, επίσης κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης και με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αντίστοιχη πρόταση είχε διατυπώσει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας . Αντίθετα, ομόφωνα απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, το οποίο είχε επίσης ζητήσει ο κατηγορούμενος.Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης, οι δύο καταγγέλλουσες ξέσπασαν σε λυγμούς. Η μία εξ αυτών είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού. Σε δάκρυα ξέσπασε και η σύζυγος του καταδικασθέντος, η οποία στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.Στο ακροατήριο παρευρέθηκαν όλο αυτό το διάστημα αρκετοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, μεταξύ των οποίων και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την αδελφή της πρώτης εκ των καταγγελλουσών. Πρόκειται για ηθοποιό με διεθνή καριέρα.Με την απόφασή τους, τα μέλη του δικαστηρίου υιοθέτησαν, κατά πλειοψηφία, το περιεχόμενο του παραπεμπτικού βουλεύματος. Σύμφωνα με αυτό, ο ηθοποιός αποπειράθηκε κατ’ εξακολούθηση να βιάσει την αδελφή της ηθοποιού τα Χριστούγεννα του 2012 (25 και 26 Δεκεμβρίου). Μάλιστα και η ηθοποιός, η οποία διατηρούσε δεσμό νε τον 43χρονο τον είχε καταγγείλει για βιασμό, ωστόσο η συγκεκριμένη καταγγελία δεν κρίθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει σε παραπομπή σε δίκη.Όσον αφορά το δεύτερο αδίκημα, αυτό του βιασμού, για το οποίο επίσης ο 43χρονος καταδικάστηκε, αυτό τελέστηκε τον Αύγουστο του 2013 σε βάρος άλλης γυναίκας, μέσα στο διαμέρισμά του, κατά τη διάρκεια μαθημάτων υποκριτικής.Η χθεσινή καταδικαστική απόφαση βρίσκεται, πάντως, σε πλήρη αντίθεση με την πρόταση που είχε διατυπώσει την περασμένη Παρασκευή η εισαγγελέας της έδρας. Επικαλούμενη αμφιβολίες, κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο καταγγελλουσών, η εισαγγελική λειτουργός είχε ζητήσει την απαλλαγή του κατηγορούμενου από το σύνολο των κατηγοριών.Κατά την αγόρευσή της, διάρκειας περίπου δυόμισι ωρών, η εισαγγελέας επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα που κλήθηκε να δικάσει το δικαστήριο τελέστηκαν «πίσω από κλειστές πόρτες», χωρίς αυτόπτες μάρτυρες ή ιατροδικαστικά ευρήματα. Αναφερόμενη στις καταγγέλλουσες, σημείωσε ότι όταν ρωτήθηκαν γιατί προχώρησαν σε καταγγελίες αρκετά χρόνια αργότερα, απάντησαν πως τότε συνειδητοποίησαν τις πράξεις ως βιασμό. «Δεν αντιλαμβάνεται κάποιος αμέσως τον βιασμό;» διερωτήθηκε η εισαγγελέας.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε όμως η εισαγγελική λειτουργός στη δεύτερη καταγγέλλουσα, τονίζοντας ότι, παρότι ισχυρίζεται πως υπέστη βιασμό, διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα επικοινωνία με τον κατηγορούμενο σε φιλικό και εγκάρδιο τόνο. «Ακόμη και αν δεν γνωρίζεις τον νομικό χαρακτηρισμό μιας πράξης, γνωρίζεις πώς νιώθεις», είχε επισημάνει.Ο 43χρονος απολογήθηκε στο ακροατήριο στα τέλη Ιανουαρίου, αρνούμενος κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Σε έντονα φορτισμένους τόνους, απέδωσε την εμπλοκή του στην υπόθεση στο κίνημα #MeToo και σε, όπως είπε, στους «φασαίους»!

Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι σε βάρος του στήθηκε οργανωμένο σχέδιο, προκειμένου η αδελφή της πρώτης εκ των καταγγελλουσών να αποκομίσει φήμη και αναγνώριση. «Το MeToo έχει σύρει κοσμάκη και κοσμάκη», ανέφερε, αμφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία των δύο γυναικών. «Δεν έχω τίποτα πια. Θα πουλήσω το σπίτι μου, μου τελείωσαν τα λεφτά», είπε, προσθέτοντας ότι οι γονείς του «αρρώστησαν» από την υπόθεση. «Ξεφτιλίστηκα, δεν έχω να φάω», δήλωσε, ισχυριζόμενος πως εκείνος θα επιστρέψει στο χωριό του, ενώ οι καταγγέλλουσες «θα μείνουν στους εφιάλτες τους».



Σε έντονο ύφος, στράφηκε και κατά όσων παρακολουθούσαν τη δίκη και στήριζαν τις καταγγέλλουσες. «Μαζεύονται εδώ, βγάζουν σέλφι, γελάνε. Τώρα είναι η φάση του #MeToo. Εγώ όμως πάω με τα πιστεύω μου και τις αξίες μου», είπε, για να καταλήξει φωνάζοντας: «Φασαίοι. Μου καταστρέψατε τη ζωή».