Πώς οι Κινέζοι στρατολόγησαν τον σμήναρχο κατάσκοπο, ο σύνδεσμός του και το ταξίδι που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών

Όταν χθες το πρωί έγινε η επιχείρηση στη Σμηναρχία όπου ήταν διοικητής και συνελήφθη ο 54χρονος, κατασχέθηκαν αμέσως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και USB, τα οποία θα σταλούν για ανάλυση στα εργαστήρια. Ταυτόχρονα, έγινε, όπου εντοπίστηκε ένα laptop, ενώ έχει βρεθεί και η ειδική συσκευή που χρησιμοποιούσε.Κατά την εξέτασή του, ο σμήναρχος, μετά από πολλές αντιφάσεις, τελικά «έσπασε» σε δύο στελέχη της ΕΥΠ, στα οποία αποκάλυψε τα πάντα, δίνοντας λεπτομέρειες για τον χειριστή του (τον σύνδεσμό του) ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα. Άρα, πλέον οι ελληνικές υπηρεσίες γνωρίζουντων ευαίσθητων πληροφοριών.Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε ηΈχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ.Σημασία έχει πλέον να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν άτομα που τον βοηθούσαν στη δράση του. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πωςαν και όπως λένε οι αρμόδιοι, «η έρευνα τώρα ξεκίνησε».