Άνω Λιόσια: 66χρονος συνελήφθη με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά
ΕΛΛΑΔΑ
Ανω Λιόσια Πυρομαχικά Όπλα

Διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει έξω από το σπίτι του 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου στα 'Ανω Λιόσια Αττικής έναν 66χρονο, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα προσωπικά δεδομένα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων από τον 66χρονο, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ο κατηγορούμενος κατελήφθη μέσα στο σπίτι του, να κατέχει ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει έξω από το σπίτι του 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος προσπάθησε να σταματήσει τους αστυνομικούς προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας τους με γροθιές και απωθώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του. Ωστόσο παρά την ενέργειες του οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 79 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

• αεροβόλο πιστόλι,

• κυνηγετική καραμπίνα,

• 42 φυσίγγια καραμπίνας, διαμετρήματος 12 cal.,

Κλείσιμο
• κυτίο με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου πιστολιού των 4,5 mm,

• 9 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, αεροβόλου πιστολιού,

• 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος και

• συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

