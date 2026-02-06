Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο σμήναρχος κατάσκοπος: «Είναι ψύχραιμος, πιστεύει θα αποδοθεί δικαιοσύνη» λέει ο συνήγορος του
Κατασκοπεία σμήναρχος Κίνα Πολεμική Αεροπορία

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο σμήναρχος κατάσκοπος: «Είναι ψύχραιμος, πιστεύει θα αποδοθεί δικαιοσύνη» λέει ο συνήγορος του

Ο 54χρονος διοικητής της 128 Σμηναρχίας στο Καβούρι διώκεται για διοχέτευση ζωτικών πληροφοριών στην Κίνα για τουλάχιστον 18 μήνες

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο σμήναρχος κατάσκοπος: «Είναι ψύχραιμος, πιστεύει θα αποδοθεί δικαιοσύνη» λέει ο συνήγορος του
Προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου πήρε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στο Αεροδικείο, στον αριθμό 40 της οδού Σούτσου στην Αθήνα, στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το κτίριο και επιβιβάστηκε σε όχημα μεταγωγής της Πολεμικής Αεροπορίας.



«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορος του Βασίλης Χειρδάρης.


Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

