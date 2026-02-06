Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Έκλεισε δρόμος στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση δέντρου
Η Πυροσβεστική κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνσή του
Έκλεισε προσωρινά η οδός Ομήρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση δέντρου στο οδόστρωμα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στις 17.17 σήμερα (6/2) το απόγευμα για την πτώση και άμεσα δυνάμεις της, έσπευσαν στο σημείο με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το έργο της απομάκρυνσης του μεγάλου δέντρου είναι σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός ή ζημιές.
