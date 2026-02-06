Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Βιολάντα: Ξανά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα η ΔΑΕΕ, θα κόψουν τον σωλήνα που είχε τη μοιραία διαρροή
Βιολάντα: Ξανά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα η ΔΑΕΕ, θα κόψουν τον σωλήνα που είχε τη μοιραία διαρροή
Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο στο οποίο υπήρξε η διαρροή προπανίου που κόστισε τη ζωή στις πέντε εργάτριες
Στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα στο οποίο έχασαν τη ζωής τους πέντε εργάτριες στην έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της 26ης Ιανουαρίου βρίσκονται ξανά σήμερα, Παρασκευή, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιτόπια έρευνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, οι πυροσβέστες θα κόψουν το επίμαχο τμήμα του σωλήνα που παρουσίασε τη μοιραία διαρροή προπανίου.
Πρόκειται για τον φθαρμένο σωλήνα που φαίνεται στο βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το protothema.gr. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε μάλιστα να σκάψουν χαντάκι για να βρουν στον πάτο του τον σωλήνα με τη διαρροή.
Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές, ο σωλήνας που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα τρύπησε πιθανόν από διάβρωση.
Από την πλευρά του ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί τις οικογένειες της Αγάπης Μπουνόβα και Αναστασίας Νάσιου, έκανε λόγο για τρία σημεία διαρροής προπανίου στον επίμαχο αγωγό προσθέτοντας ότι «το εύρημα αξιολογείται καθώς προκειμένου να γίνει μεταφορά προπανίου με τις σωληνώσεις συντάσσονται με εντολή εργοδότη από μηχανικούς μηχανολογικές μελέτες και μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, τι οδεύσεις χρειάζεται και τι προστατευτικές οδεύσεις απαιτούνται».
Υπενθυμίζεται ότι στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν την Πέμπτη έφοδο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, οι πυροσβέστες θα κόψουν το επίμαχο τμήμα του σωλήνα που παρουσίασε τη μοιραία διαρροή προπανίου.
Πρόκειται για τον φθαρμένο σωλήνα που φαίνεται στο βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το protothema.gr. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε μάλιστα να σκάψουν χαντάκι για να βρουν στον πάτο του τον σωλήνα με τη διαρροή.
Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές, ο σωλήνας που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα τρύπησε πιθανόν από διάβρωση.
Από την πλευρά του ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί τις οικογένειες της Αγάπης Μπουνόβα και Αναστασίας Νάσιου, έκανε λόγο για τρία σημεία διαρροής προπανίου στον επίμαχο αγωγό προσθέτοντας ότι «το εύρημα αξιολογείται καθώς προκειμένου να γίνει μεταφορά προπανίου με τις σωληνώσεις συντάσσονται με εντολή εργοδότη από μηχανικούς μηχανολογικές μελέτες και μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, τι οδεύσεις χρειάζεται και τι προστατευτικές οδεύσεις απαιτούνται».
Υπενθυμίζεται ότι στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν την Πέμπτη έφοδο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων και από τα δύο σημεία. Συγκεκριμένα, από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Δείτε φωτογραφίες από τις σημερινές έρευνες της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Δείτε φωτογραφίες από τις σημερινές έρευνες της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα