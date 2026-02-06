Βιολάντα: Ξανά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα η ΔΑΕΕ, θα κόψουν τον σωλήνα που είχε τη μοιραία διαρροή

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων και από τα δύο σημεία. Συγκεκριμένα, από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, τάμπλετ, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.