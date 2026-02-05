Συνελήφθη 13χρονος για ξυλοδαρμό συμμαθητή του, χειροπέδες και στη μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Βία ανηλίκων Κρήτη

Όπως λέει το θύμα, δέχθηκε επίθεση χωρίς λόγο, τον χτύπησε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο και το σώμα

Στα χέρια πιάστηκαν δύο ανήλικα παιδιά στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός 13χρονου και της μητέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το σχολείο που φοιτούν. Στη συνέχεια ο ένας 13χρονος μαζί με τη μητέρα του μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του συμμαθητή του καθώς όπως ανέφερε στις αρχές χωρίς λόγο και αιτία τον χτύπησε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο και το σώμα.

Όπως αναφέρει το patris.gr οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον 13χρονο μαθητή, κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικών βλαβών και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα Ηρακλείου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

