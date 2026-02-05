Συνελήφθη 13χρονος για ξυλοδαρμό συμμαθητή του, χειροπέδες και στη μητέρα του

Όπως λέει το θύμα, δέχθηκε επίθεση χωρίς λόγο, τον χτύπησε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο και το σώμα