Περιπέτεια στα χιόνια για Σαουδάραβα τουρίστα κοντά στο Μέτσοβο - Εγκλωβίστηκε και η οδική βοήθεια
Κινήθηκε αποχιονιστικό μηχάνημα για να προχωρήσει στον καθαρισμό του οδικού δικτύου και να απεγκλωβιστούν τα οχήματα
Εκχιονιστικό μηχάνημα κινήθηκε λίγο πριν τις δέκα το πρωί για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό Σαουδάραβα τουρίστα που εγκλωβίστηκε στα χιόνια, κοντά στην λίμνη Πηγών Αώου που βρίσκεται λίγο πιο μακριά από το Μέτσοβο.
Ο Σαουδάραβας ενημέρωσε τις αρχές νωρίς το πρωί, στις επτά περίπου, για την αδυναμία να κινηθεί λόγω των χιονοπτώσεων. Η πρώτη που επιχείρησε να προσεγγίσει το σημείο, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ήταν η οδική βοήθεια.
Όμως το όχημα της οδικής βοήθειας εγκλωβίστηκε κι αυτό χωρίς να καταφέρει να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο Σαουδάραβας.
Έτσι κινήθηκε εκχιονιστικό μηχάνημα για να προχωρήσει στον καθαρισμό του οδικού δικτύου και να απεγκλωβιστούν τα οχήματα.
Ο επισκέπτης της περιοχής είναι πολύ καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.
Πηγή: epiruspost
