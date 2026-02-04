Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Λουκέτο σε καταφύγιο ζώων στην Ημαθία μετά από καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης
«Το υλικό που μας έστειλαν οι φιλοζωικές οργανώσεις ήταν μία γροθιά στο στομάχι», τόνισε ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών, Νίκος Χρυσάκης - Η απομάκρυνσή των ζώων βρίσκεται σε εξέλιξη
Λουκέτο μπήκε σε καταφύγιο ζώων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας μετά από καταγγελίες εθελοντών και φιλόζωων για άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το πρωί της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο καταφύγιο με αποτέλεσμα να έρθουν στο φως της δημοσιότητας οι άθλιες συνθήκες, κάτω από τις οποίες ζούσαν τα ζώα.
Φιλόζωοι και εθελοντές κατήγγειλαν επί μήνες την κατάσταση, η οποία χαρακτηριστική ως «ακραία κακοποιητική», με ζώα να βρίσκονται μέσα στα περιττώματά τους, χωρίς καταλύματα, κτηνιατρική φροντίδα και με αυτοσχέδια συστήματα αποχέτευσης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26/1:
«Σε εξέλιξη ο έλεγχος
Κατά τη διάρκεια του απροειδοποίητου ελέγχου της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη συμμετοχή κλιμακίων των αρμοδίων υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας, της ΕΛ.ΑΣ. και του Συνηγόρου του Πολίτη στους δύο (2) άτυπους χώρους φιλοξενίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Αλεξάνδρειας, καταγράφονται οι επικρατούσες συνθήκες που αξιολογούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καταφυγίων και της ευζωία των ζώων συντροφιάς, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά καταγράφονται και εξετάζονται:
* συνθήκες διαβίωσης σε ασφαλή, υγιεινά και κατάλληλα καταλύματα που προστατεύουν από τις καιρικές συνθήκες
* πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα τροφής και νερού, σε καθαρά και κατάλληλη σκεύη
• παροχή κατάλληλης κτηνιατροφαρμακευτικής φροντίδας και περίθαλψης
• τα φιλοξενούμενα ζώα να μην υποφέρουν από νοσήματα, πόνο και ταλαιπωρία
«Αμέσως έγινε η σχετική κινητοποίηση, μεταβήκαμε με απροειδοποίητο έλεγχο στα δύο άτυπα καταφύγια, μιλάμε για καταφύγια χωρίς καν αδειοδότηση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά κακοποιητικές», πρόσθεσε.
Ο κ. Χρυσάκης σημειώσε πως «οι συνθήκες ήταν ακραία κακοποιητικές. Ζώα μέσα στα περιττώματά τους, χωρίς καταλύματα, απουσία κτηνιατρικής φροντίδας, δεν υπήρχε καν συμβεβλημένος κτηνίατρος. Λύματα από ένα υπαίθριο αποχετευτικό αυτοσχέδιο σύστημα, τα οποία είχαν ως απορροή ένα υπαίθριο λάκκο δίπλα στα κλουβιά»
«Οι χώροι αυτοί είχαν δημιουργηθεί από τον δήμο Αλεξανδρείας, ήταν προσωρινοί για τη διαχείριση των αδέσποτων της περιοχής
Ο δήμος είχε κάνει αίτημα και η Πολιτεία είχε εγκρίνει το ποσό 372.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός τέτοιου χώρου. Το νέο καταφύγιο βρίσκεται υπό κατασκευή», πρόσθεσε.
Μετά τον έλεγχο έγινε «γραπτή πρόταση για απαγόρευση εισόδου νέων ζώων και τη σφράγιση του καταφυγίου στο Παλαιοχώρι, συνολικά αφαιρέθηκαν 30 ζώα και η απομάκρυνσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ζώα αυτά πάνε σε αναδοχές και σε φιλοξενίες», υπογράμμισε.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για την επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων από το καταφύγιο:
«Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αφαίρεση των ζώων και η παράδοση τους προς φιλοξενία σε συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία.
Η Ειδική Γραμματεία απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, στις Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και στις φιλοζωικές οργανώσεις και στην Κοινωνία των Πολιτών για την αποτελεσματική διαχείριση της όλης υπόθεσης που ήταν και είναι μια κρίση σε εξέλιξη.
Θυμίζουμε ότι τα καταφύγια αποτελούν δομές προσωρινής φιλοξενίας και αξιοπρεπούς φροντίδας μέχρι την υιοθεσία, ΟΧΙ μια ισόβια φυλακή σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Ο εγκλεισμός των ζώων μέσα σε μερικά μέτρα συρματόπλεγμα, άλλοτε στον ήλιο, άλλοτε μέσα στη λάσπη ή πάνω σε παλέτες και κάδους, χωρίς επαρκή κτηνιατρική φροντίδα και κοινωνικοποίηση δεν αποτελεί διαχείριση, αλλά επίμεμπτη και αξιόποινη πράξη.
Αν ο Δήμος αδυνατεί να υποστηρίξει το καταφύγιο λόγω υποστελέχωσης είτε/και απουσίας επαρκών πόρων και υποδομών, αποτελεί μονόδρομο η συνεργασία με τη φιλοζωική κοινότητα και τους εθελοντές.
Σε αντίθεση περίπτωση που δεν δύναται, δεν επιτρέπεται η λειτουργία κανενός άτυπου χώρου».
Ο αντιδήμαρχος, κ. Παπαγεωργόπουλος, και ο φροντιστής αυτού του χώρου πέρασαν από τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Ο αντιδήμαρχος ισχυρίζεται ότι ασχολείται μόνο ένα χρόνο και ότι πρόκειται για προσωρινές εγκαταστάσεις μέχρι να χτιστεί το νέο καταφύγιο.
Όπως δήλωσε η κ. Τζεβελέκου ο έλεγχος έγινε τη Δευτέρα και επειδή συνήθως ο χώρος καθαρίζεται Κυριακή, ισχυρίστηκε ότι δε προλάβανε. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό χώρο ενός φίλου που δημιουργήθηκε εκεί για τα ζώα που «ενοχλούσαν» το δήμο.
Το υλικό που μας έστειλαν οι φιλοζωικές οργανώσεις ήταν μία γροθιά στο στομάχιΟ Ειδικός Γραμματέας Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών, Νίκος Χρυσάκης, τόνισε πως το «το υλικό που μας έστειλαν οι φιλοζωικές οργανώσεις ήταν μία γροθιά στο στομάχι».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για την επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων από το καταφύγιο:
«Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αφαίρεση των ζώων και η παράδοση τους προς φιλοξενία σε συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία.
Η Ειδική Γραμματεία απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, στις Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και στις φιλοζωικές οργανώσεις και στην Κοινωνία των Πολιτών για την αποτελεσματική διαχείριση της όλης υπόθεσης που ήταν και είναι μια κρίση σε εξέλιξη.
Θυμίζουμε ότι τα καταφύγια αποτελούν δομές προσωρινής φιλοξενίας και αξιοπρεπούς φροντίδας μέχρι την υιοθεσία, ΟΧΙ μια ισόβια φυλακή σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Ο εγκλεισμός των ζώων μέσα σε μερικά μέτρα συρματόπλεγμα, άλλοτε στον ήλιο, άλλοτε μέσα στη λάσπη ή πάνω σε παλέτες και κάδους, χωρίς επαρκή κτηνιατρική φροντίδα και κοινωνικοποίηση δεν αποτελεί διαχείριση, αλλά επίμεμπτη και αξιόποινη πράξη.
Αν ο Δήμος αδυνατεί να υποστηρίξει το καταφύγιο λόγω υποστελέχωσης είτε/και απουσίας επαρκών πόρων και υποδομών, αποτελεί μονόδρομο η συνεργασία με τη φιλοζωική κοινότητα και τους εθελοντές.
Σε αντίθεση περίπτωση που δεν δύναται, δεν επιτρέπεται η λειτουργία κανενός άτυπου χώρου».
Ο έλεγχος έγινε τη Δευτέρα και επειδή συνήθως ο χώρος καθαρίζεται Κυριακή, ισχυρίστηκε ότι δε προλάβανεΣτη συνέχεια, η Παρασκευή Τζεβελέκου, μέλος ΔΣ της οργάνωσης «Νέμεσις», ανέφερε ότι «στην Αλεξάνδρεια είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Ο κόσμος πραγματικά δεν τα θέλει καθόλου τα ζώα. Οπότε με ένα τηλέφωνο ο κύριος αντιδήμαρχος έτρεχε και μάζευε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Θα πρέπει να γίνει πολιτική του υπουργείου Εσωτερικών ο έλεγχος των κυνοκομείων. Έτσι θα περιοριστεί το μαρτύριο των ζώων», επεσήμανε.
