Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 55χρονου που ήταν καταδικασμένος σε συνολική κάθειρξη 73 ετών
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 55χρονου που ήταν καταδικασμένος σε συνολική κάθειρξη 73 ετών

Οι εννέα καταδικαστικές αποφάσεις  σε βάρος του συνδέονται με πράξεις τελέστηκαν την περίοδο 1999-2001 σε Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 55χρονου που ήταν καταδικασμένος σε συνολική κάθειρξη 73 ετών
Καταδικασμένος σε συνολική κάθειρξη 73 ετών και 10 μηνών, με εννέα αποφάσεις δικαστηρίων της Βόρειας Ελλάδας για οικονομικής φύσεως αδικήματα, όπως απάτη και υπεξαίρεση, συνελήφθη στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 55χρονο, στον οποίο αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πέρασαν, χθες το πρωί, χειροπέδες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι εννέα καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν από τα Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και Θράκης, ενώ συνδέονται με πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν την περίοδο 1999-2001 στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα αδικήματα αφορούν τα εξής: υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που τα έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο, λόγω της ιδιότητός του ως εντολοδόχου, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, απάτη (κατά συναυτουργία και κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια) και απάτη σε κακουργηματική μορφή.

Ο 55χρονος συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

