30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί: Εικαστική έκθεση με τη συμμετοχή 30 καλλιτεχνών και δημοπρασία
Τα 30 έργα θα παρουσιαστούν στο κοινό από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου στον χώρο τέχνης ARCH
Το Μαζί για το Παιδί, το 2026, συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, 30 σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν τα έργα τους, συμμετέχοντας σε μια ξεχωριστή εικαστική γιορτή με κοινωνικό αποτύπωμα.
Τα 30 έργα θα παρουσιαστούν στο κοινό από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου στον χώρο τέχνης ARCH (Γκούρα 5, Αθήνα), που παραχωρήθηκε δωρεάν για τους σκοπούς της έκθεσης. Παράλληλα, θα τεθούν σε σιωπηρή δημοπρασία μέσω της εφαρμογής ArtVolt, η οποία συμμετέχει εθελοντικά στην πρωτοβουλία. Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Μαζί για το Παιδί. Η δημοπρασία θα είναι ενεργή στην πλατφόρμα από τις 9 Φεβρουαρίου 2026 στις 12 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 6μμ.
Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με τις Βικτώρια Φασιανού, Αναστασία Β. Ορφανίδου, Μαρία Μιγάδη (Αrt Projects), που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, καθώς και τη Μαρία Κασιμάτη Τσούτσια, εθελόντρια του Μαζί για το Παιδί.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Αντωνάκης, Γιάννης Βαρελάς, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, Κωστής Βελώνης, Νικόλας Βεντουράκης, Μαρία Ιωάννου, Κωνσταντίνος Κακανιάς, Κατερίνα Καλούδη, Στέλιος Καραμανώλης, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Ηλίας Καφούρος, Κυβέλη Ζωή, Ιωάννα Λημνιού, Παναγιώτης Λουκάς, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Ειρήνη Μίγα, Όλγα Μηλιαρέση-Φωκά, Ελένη Μπαγάκη, Γιάννης Μπουρνιάς, Πέτρος Μώρης, Ραλλού Παναγιώτου, Μαρία Παπαδημητρίου, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Δαυίδ Σαμπεθάι, Αλέξανδρος Σιμόπουλος, Σοφία Στεβή, Πάνος Τσαγκάρης, Γιώργος Χαδούλης και Βαγγέλης Χουρσόγλου.
Παράλληλα, ο Οργανισμός ευχαριστεί για τη συμβολή τους:
Bernier/Eliades Gallery
Callirrhoë
Dio Horia
Eleni Koroneou Gallery
Eleutheria Tseliou Gallery
Iris Galerie
Kalfayan Gallery
Stefanidou Tsoukala Gallery
The Breeder Gallery
Thermia Projects
Moveart
Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, 18.00-21.00.
Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 11.00-20.00, Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 11.00-18.00.
