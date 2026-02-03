Απάτη με SMS για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου για υπέρβαση ταχύτητας: «Καμπανάκι» από την ΕΛΑΣ

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα #απάτη με δήθεν κλήσεις της #Τροχαίας!



✅ Αγνοήστε και διαγράψτε το μήνυμα.

✅ Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο.

✅ Μην δίνετε ΠΟΤΕ τους κωδικούς e-banking ή τα στοιχεία της κάρτας σας

👍Ενημέρωσε τους φίλους σου πριν δουν το μήνυμα στο κινητό τους. Η πρόληψη είναι…