Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο Πρόγραμμα Εσωτερικής Κινητικότητας στα ΑΕΙ – Πώς θα ενημερωθείτε

Το Υπουργείο Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση το χρονικό διάστημα 01 έως 04 Δεκεμβρίου 2025, για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr, μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Σημειώνεται ότι από τις 136 αιτήσεις
που υποβλήθηκαν συνολικά, εγκρίθηκαν οι 121.
Η διαδικασία
Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Σχετικά με τις αιτήσεις
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 έχουν ως εξής:
Χειμερινό εξάμηνο: 54 αιτήσεις εκ των οποίων 51 ήταν οι επιτυχόντες
Εαρινό εξάμηνο: 82 αιτήσεις εκ των οποίων 70 ήταν οι επιτυχόντες.
Τι είναι το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών
Μέσω του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, (γνωστό και ως «Εσωτερικό ERASMUS»), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής άλλου Α.Ε.Ι., από αυτό που είναι εγγεγραμμένοι.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα εσωτερικής μετακίνησης φοιτητών αποτελεί μια εκπαιδευτική δράση, που επιτρέπει σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ να παρακολουθήσουν μαθήματα για ένα εξάμηνο σε άλλο, ομοειδές ή μη, τμήμα ελληνικού ΑΕΙ. Στόχος είναι η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας, η απόκτηση νέων γνώσεων και η ακαδημαϊκή ευελιξία.
Βασικά Χαρακτηριστικά και Προϋποθέσεις
Έχει διάρκεια ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Συμμετέχοντες μπορεί να είναι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) που δεν έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης. Αναφορικά με τη διαδικασία: Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση επιλέγοντας έως τρία προγράμματα σπουδών σε άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής, συνοδευόμενη από βιογραφικό και επιστολή κινήτρων.
Όσον αφορά στην αναγνώριση, οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αποκτώνται στο ίδρυμα υποδοχής αναγνωρίζονται και μεταφέρονται στο ίδρυμα προέλευσης.
Επισημαίνεται, ότι το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή για να προάγει την κινητικότητα εντός της χώρας, προσφέροντας εμπειρίες αντίστοιχες με το κλασικό Erasmus, αλλά σε εγχώριο επίπεδο. Επιτυγχάνεται, έτσι, η καλλιέργεια πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, η προαγωγή της διεπιστημονικότητας των σπουδών, η διεύρυνση των οριζόντων, η γνωριμία με διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.