Nέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθού και εισφορών σε όσους προσλαμβάνουν ανέργους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΠΑ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Άνεργοι

Nέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθού και εισφορών σε όσους προσλαμβάνουν ανέργους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Η επιδότηση αφορά το πρώτο 12μηνο - Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού

Nέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθού και εισφορών σε όσους προσλαμβάνουν ανέργους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

• λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
• έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
• προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
• δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων:

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων:

https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Η διαδικασία:

1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
Κλείσιμο
2. Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
3. Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση
4. Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας
5. Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades?tab=proghramma-energhitikwn-politikwn-ghia-anerghoys-dikaioukhoys-elakhistoy-eghghiimenoy-eisodimatos&tab2=ypovoli-aitiseon&tab3=

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης