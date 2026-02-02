Nέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθού και εισφορών σε όσους προσλαμβάνουν ανέργους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Η επιδότηση αφορά το πρώτο 12μηνο - Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού