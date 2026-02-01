Συνάντηση του πατριάρχη Αλεξανδρείας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Παναμά

κ. Jose Raul Mulino Quintero συναντήθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β' την περασμένη Πέμπτη, στην πόλη του Παναμά, παρουσία του

Κλείσιμο

Με τον Πρόεδρο του Παναμάδιακεκριμένου Έλληνα ποινικολόγου, υπό την θεσμική ιδιότητα του Άρχοντος Δικαιοφύλακος του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς και του Νομικού Συμβούλου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.Ο Μακαριώτατος, πλαισιούμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικήςέγινε δεκτός με τιμές στο ιστορικό Προεδρικό Μέγαρο «Palacio de las Garzas» από τον Γενικό Διευθυντή Εθιμοτυπίας και την Διευθύντρια του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας,Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, ο Πρόεδρος του Παναμά, απευθυνόμενος στους παρισταμένους, αναφέρθηκε εκτενώς στους ισχυρούς δεσμούς του με την Ελλάδα. Ανακάλεσε μνήμες από την εποχή της δικηγορικής του σταδιοδρομίας και της εξειδικεύσεώς του στα ναυτιλιακά ζητήματα, περίοδο κατά την οποία ανέπτυξε στενές φιλίες με Έλληνες. Τόνισε μάλιστα πως η παρουσία του Πατριάρχου, επ' ευκαιρία του εορτασμού των τριάντα ετών από της ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, λειτούργησε ως καταλύτης, φέρνοντας εγγύτερα τους θρησκευτικούς ηγέτες της περιοχής.Ο Μακαριώτατος, στην αντιφώνησή του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο για την στήριξη στο έργο του Μητροπολίτου Ιακώβου και ενημέρωσε την πολιτειακή ηγεσία για το πολύπλευρο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται στην αφρικανική ήπειρο, απευθύνοντας πρόσκληση στον Εξοχώτατο να επισκεφθεί την Αλεξάνδρεια.Ακολούθησε ειδική τελετή στην ιστορική αίθουσα «Salon Amarillo». Εκεί, παρουσία του κ. Σάκη Κεχαγιόγλου, του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, εκπροσώπων του Δικαστικού Σώματος, της Προξένου του Παναμά στην Φιλαδέλφεια κας Γεωργίας Αθανασοπούλου και λοιπών παραγόντων της Ομογένειας,απένειμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον. Ο Πρόεδροςαποδέχθηκε την ανώτατη αυτή τιμητική διάκριση, την οποία και αφιέρωσε στον λαό του Παναμά καθώς και στις διαχρονικές σχέσεις της χώρας του με την Ελλάδα.Το πρόγραμμα της επισκέψεως ολοκληρώθηκε με επίσημη δεξίωση, την οποία παρέθεσε ο Πρόεδρος προς τιμήν του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και της συνοδείας αυτού.Το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, έλαβε χώρα η συνέλευση των Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, στο ξενοδοχείο «Grand Sheraton» της πόλεως του Παναμά. Εκεί ο κ. Κεχαγιόγλου παρέστη και μίλησε για τη σημασία της στήριξης με κάθε τρόπο του έργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Μητροπόλεως, στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται 49 χώρες, μεταξύ των οποίων το Μεξικό, η Κολομβία, η Βενεζουέλα, η Γουατεμάλα, η Κούβα, η Κόστα Ρίκα, η Νικαράγουα, το Πουέρτο Ρίκο, το Ελ Σαλβαδόρ, η Τζαμάικα και άλλες.Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, εκτός από τους Άρχοντες της Μητροπόλεως, ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και κάτοχος του προεδρικού “Medal of Freedom” π. Αλέξανδρος Καρλούτσος, ο Εθνικός Διοικητής των Αρχόντων στην Αμερική Αντώνιος Λυμπεράκης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής της “AHEPA” Ιωάννης Χρυσουλάκης, και ο Πρόεδρος των Αρχόντων του Παναμά Σπύρος Αθανασόπουλος.