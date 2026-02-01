Η ώρα των ευθυνών για τη Βιολάντα, εγκληματικές παραλείψεις και ελλιπείς έλεγχοι έφεραν την τραγωδία

Λάθος τοποθέτηση στις δεξαμενές προπανίου στο μοιραίο εργοστάσιο ήδη από το 2020 είχε διαπιστώσει η Περιφέρεια

Ο θάνατος των πέντε γυναικών ισοπέδωσε και το «success story»

Σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα της ΔΑΕΕ:■ Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.■ Από τα ευρήματα προέκυψε ότι η δεξαμενή των 5.000 λίτρων είχε παροχέτευση προπανίου προς το ισόγειο την ώρα της έκρηξης. Η διασύνδεση των δεξαμενών γινόταν μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτικό χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου και τροφοδοτούν τους φούρνους.■ Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με τη χρήση αζώτου υπό πίεση διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους.■ Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις και σημαντική διαφυγή προπανίου, η οποία μέσω του εδάφους οδηγήθηκε σε απόσταση άνω των 25 μέτρων και συγκρατήθηκε εντός του υπόγειου χώρου. Εκεί με παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από αντλητικό μηχάνημα έγινε η έκρηξη.■ Η είσοδος του προπανίου εντός του υπόγειου χώρου έγινε μέσω των οπών που υπήρχαν στο οπλισμένο σκυρόδεμα.■ Το υπόγειο δεν είχε πολεοδομική άδεια και μέτρα πυρασφάλειας - αισθητήρες.Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται ήδη στη Βιολάντα, δηλαδή το χωρίς άδεια και μέτρα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης υπόγειο και οι δεξαμενές που ήταν λάθος τοποθετημένες, οδηγούν αυτόματα στο ερώτημα τι υπάρχει πίσω από το εντυπωσιακό success story και τη βιομηχανία που ξεκίνησε από έναν φούρνο για να εξάγει τα προϊόντα της σε σαράντα χώρες.Η επιχείρηση απασχολεί στο εργοστάσιο που έγινε η τραγωδία, πάνω από 250 ανθρώπους, γυναίκες στην πλειονότητά τους. Μέχρι και τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας η φήμη της ήταν καλή. Στην περιοχή των Τρικάλων, αλλά και της Καρδίτσας όπου ζουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Βιολάντα, οι επιλογές απασχόλησης για γυναίκες χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση είναι περιορισμένες., λένε χαρακτηριστικά.Πίσω από τη Βιολάντα βρίσκεται ένας φούρναρης που συνδύασε την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, οΑνοιξε τον φούρνο το 1975, μεγάλωσαν με τη γυναίκα του τις δύο κόρες τους και όταν ήρθε η ώρα έδωσε από ένα 24% της επιχείρησής του στην καθεμία. Ο γαμπρός τουήταν αυτός που έκανε τον φούρνο «μαγιά» για τη βιομηχανία, εξαγοράζοντας μάλιστα στην πορεία και το ποσοστό της κουνιάδας του.Η φονική έκρηξη αλλάζει τα δεδομένα, ειδικά όσο αποκαλύπτονται εγκληματικές αμέλειες και παραβάσεις, που αποτελούν βεβαίως αντικείμενο της ποινικής έρευνας προκειμένου οι όποιες ευθύνες να προσωποποιηθούν, εντός κι εκτός του εργοστασίου. Ταυτόχρονα, η πολύνεκρη τραγωδία με θύματα τις πέντε ηρωίδες της καθημερινότητας, γυναίκες που με αξιοπρέπεια και αγώνα εξασφάλιζαν την καλύτερη ζωή για τις οικογένειές τους, φέρνει στη δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση μια σειρά από ζητήματα. Κατά τις προηγούμενες ημέρες οι αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας και η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών αποτέλεσε αντικείμενο πολιτικής κόντρας, όπως και το τι ισχύει για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιος έχει την αρμοδιότητα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τους συνακόλουθους ελέγχους ώστε να βεβαιώνει την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων.Για τη Βιολάντα, και για κάθε επιχείρηση όπως η Βιολάντα, την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία έχει η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στα όρια της οποίας λειτουργεί η επιχείρηση και εν προκειμένω η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Αρμόδια για τον έλεγχο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας είναι η Πυροσβεστική και, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωποςέως το 2025, με βάση το νέο αδειοδοτικό και ελεγκτικό πλαίσιο, η νομοθεσία δεν προέβλεπε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Αυτό άλλαξε πέρυσι με τις νέες ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση, οι οποίες προβλέπουν αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελέγχων για επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, με υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική ανά 36 μήνες.Ολες οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες: χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Η Βιολάντα είναι σε επίπεδο μεσαίου κινδύνου, δηλαδή υπάρχει υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική από το 2025 και μετά -μέχρι τότε δεν υπήρχε- ανά τρία χρόνια από την υποβολή των μελετών πυροπροστασίας, η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο του ’25.Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική ελέγχει τα μέτρα της λεγόμενηςαν υπάρχουν δηλαδή οι προβλεπόμενοι αισθητήρες, πυροσβεστήρες και όλα τα προβλεπόμενα από τις μελέτες πυροπροστασίας - πυρασφάλειας μέτρα. Δεν μπορεί να ελέγξει τα λεγόμενα «παθητικά μέτρα», δηλαδή τις προδιαγραφές των υλικών, την πιστότητα εφαρμογής και επάρκειας των μελετών που υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Για όλα αυτά, στην περίπτωση της Βιολάντα και πάλι την αρμοδιότητα έχει ηΟμως, η αρμόδια αρχή που θα έπρεπε να ελέγξει πολεοδομικές παραβάσεις στο εργοστάσιο είναι η, αφού η Βιολάντα βρίσκεται στην περιοχή των Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων. Εως τώρα τόσο η Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και ο δήμος δεν έχουν απαντήσει ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών τους - τόσο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης όσο και της Πολεοδομίας. Ο Δήμος Τρικκαίων, πάντως, έβγαλε την Παρασκευή ανακοίνωση, στην οποία δεν απαντά αν έγιναν ή όχι έλεγχοι από την Πολεοδομία και περιορίζεται επί της ουσίας να σημειώσει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της τραγωδίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση ή σχολιασμός θα μπορούσε να επηρεάσει ή να παρεμποδίσει την απρόσκοπτη εξέλιξη της έρευνας.Σε ό,τι αφορά τις σωληνώσεις από τις οποίες προέκυψε η διαρροή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας επισήμανε ότι αρμόδιος ελεγκτικός φορέας είναι και πάλι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. «Ολα αυτά πλέον παρακολουθούνται ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης των αναγκαίων δικαιολογητικών και εγγράφων μέσω της πλατφόρμας Open Business που τηρείται στο υπουργείο Ανάπτυξης και όπου πλέον κάθε ελεγκτικός φορέας κατά λόγο αρμοδιότητας μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους», είπε, ξεκαθαρίζοντας τα όρια των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης με αριθμούς τόσο στη στελέχωση όσο και στους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Οπως είπε, το 2018 έγιναν 54.294 έλεγχοι, ενώ το 2024 οι έλεγχοι έφτασαν τους 79.000. Αντίστοιχα τα πρόστιμα ήταν 33.742.00 το 2018, και έφτασαν τα 51 εκατ. ευρώ το 2024.Υπό τον συντονισμό και τη φυσική παρουσία της εισαγγελέως Τρικάλων εξελίχθηκαν όλες οι επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες από την πλευρά της Πυροσβεστικής στην πτέρυγα της Βιολάντα, όπου στις 3.55 τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, έγινε η φονική έκρηξη και εκδηλώθηκε στη συνέχεια πυρκαγιά.Εκτός από τους πυροσβέστες που ανέλαβαν το πολύωρο έργο της κατάσβεσης, στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκαν τμήματα της ΕΜΑΚ, αλλά και κλιμάκιο από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Θεσσαλονίκης προκειμένου τα μεν στελέχη της ΕΜΑΚ να ερευνήσουν για τους αγνοούμενους, τα δε των ΤΕΕΜ να διαπιστώσουν αν υπήρξε δολιοφθορά. Τα ΤΕΕΜ στην έκθεση που παρέδωσαν στην Εισαγγελία Τρικάλων διαπίστωσαν ότι το υπόγειο ήταν αδήλωτο και ότι δεν υπήρχαν αισθητήρες ανίχνευσης αερίου και πυρός.Σε λιγότερο από 60 ώρες μετά την τραγωδία, η Πυροσβεστική ήταν σε θέση να ανακοινώσει το πρώτο της πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας, που επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες ότι υπήρχε οσμή αερίου στον χώρο του εργοστασίου καιρό πριν από την πολύνεκρη τραγωδία. Το πόρισμα αναφέρει:«Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη».«Χρειάζονται 20 χρόνια για να χτίσεις μια φήμη και πέντε λεπτά για να την καταστρέψεις. Αν το σκεφτείς αυτό, θα κάνεις τα πράγματα διαφορετικά», λέει σε μία από τις γνωστές συμβουλές του ο εμβληματικός επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ. Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ιδιοκτήτη της Βιολάντα, η φράση αυτή αποκτά σκληρό και απολύτως προσωπικό περιεχόμενο. Ο αδόκητος θάνατος πέντε ανθρώπων στη «βάρδια του θανάτου» τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου στην παλαιότερη παραγωγική μονάδα της εταιρείας και οι αποκαλύψεις για το πώς φτάσαμε στο μεγαλύτερο πολύνεκρο δυστύχημα σε μη βαριά βιομηχανία ήρθαν να αμαυρώσουν την εικόνα μιας επιχειρηματικής επιτυχίας, από τις λίγες του είδους της στη χώρα.Και αυτή η σκιά έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς ο άλλοτε συνοικιακός φούρνος που εξελίχθηκε σε οργανωμένη βιομηχανία έφτασε να απασχολεί σήμερα 352 εργαζομένους στα τρία εργοστάσιά της σε Τρίκαλα και Λάρισα και στο δίκτυό της, ενώ μαζί με το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί γύρω της αποτελεί πηγή εισοδήματος για πάνω από 600 οικογένειες, σε μια περιοχή με διαχρονικά περιορισμένες επιλογές απασχόλησης.Η οικονομική συνέπεια της επιχείρησης, οι σχετικά καλύτερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες βιομηχανικές μονάδες της περιφέρειας, ακόμη και το αντικείμενο δραστηριότητάς της είχαν καταστήσει τη Βιολάντα από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες της περιοχής - σε σημείο μάλιστα που, όπως έλεγαν κάτοικοι των γύρω χωριών, «χρειαζόταν μέσο» για να βρει κανείς δουλειά εκεί. Είναι ενδεικτικό ότι στους πολύτεκνους εργαζομένους της η εταιρεία παρέχει έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο. Μάλιστα την επιταγή με τον 15ο μισθό του 2025 την παρέλαβαν στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας, λίγη ώρα πριν από την τραγωδία...Η ιστορία της Βιολάντα Α.Ε., που σήμερα εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 35 χώρες, ξεκίνησε από έναν συνοικιακό φούρνο στα Τρίκαλα, ιδιοκτησίας του Μόδεστου Τσίνα. Εκεί έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ο Τζιωρτζιώτης, γαμπρός του Τσίνα, αποκτώντας την εμπειρία που αργότερα έγινε η βάση για τη δημιουργία της εταιρείας. Με σπουδές στην Οικονομία και τη Διοίκηση, αλλά και με εξειδίκευση στον προγραμματισμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου, ο Τζιωρτζιώτης προσέγγισε εξαρχής την αρτοποιία μέσα από το πρίσμα της τεχνολογικής ακρίβειας και του αυτοματισμού. Το 2003, σε ηλικία 23 ετών, ίδρυσε τη Βιολάντα Α.Ε., αξιοποιώντας από τα πρώτα της βήματα κάθε διαθέσιμο εργαλείο του αναπτυξιακού νόμου για να χρηματοδοτήσει διαδοχικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγική δυναμικότητα. Ανθρωποι που γνωρίζουν τη διαδρομή του επισημαίνουν ότι διέθετε βαθιά γνώση του τοπικού περιβάλλοντος και είχε αναπτύξει σχέσεις με τοπικούς παράγοντες, πολιτευόμενους και μη, στοιχείο που του επέτρεψε να κινηθεί με ταχύτητα σε μια περίοδο περιορισμένης πρόσβασης σε κεφάλαια.Η αναπτυξιακή πορεία της Βιολάντα στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια, στην παραγωγή προϊόντων για τρίτους. Η στρατηγική αυτή της επέτρεψε να αποκτήσει κρίσιμη μάζα, να γεμίσει τις γραμμές παραγωγής και να κλειδώσει συνεργασίες με τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας. Παράλληλα, επένδυσε συστηματικά στο χτίσιμο της δικής της ετικέτας ενισχύοντας τα προϊόντα με το brand Βιολάντα και πειραματιζόμενη με νέες συνταγές και κατηγορίες, την ώρα που η αγορά του snacking και των δημητριακών περνούσε σε φάση ριζικού μετασχηματισμού. Ετσι, έφτασε να λειτουργεί σήμερα τρία εργοστάσια και να ετοιμάζεται για μια νέα επέκταση παραγωγικής μονάδας.Φωτογραφίες: sooc.gr, EUROKINISSI