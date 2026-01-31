Βιολάντα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη, οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Στο επίκεντρο οι δεξαμενές προπανίου και οι καταγγελίες για οσμή αερίου πριν το δυστύχημα
Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο εργοστάσιο Βιολάντα προκειμένου να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.
Ένα από αυτά είναι να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η διαρροή στους σωλήνες που οδήγησε στην έκρηξη η οποία έστειλε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες. Όπως εξήγησαν καλά ενημερωμένες πηγές, αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, το πιθανότερο είναι οι βλάβες στους σωλήνες να προκλήθηκαν από εργασίες που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι, όταν το σημείο από το οποίο διέρχονται οι σωλήνες ασφαλτοστρώθηκε και πέρασαν από πάνω βαρέα οχήματα.
Επιπλέον, την επόμενη εβδομάδα οι εκσκαφές θα συνεχιστούν για την ανεύρεση νέων στοιχείων, ενώ θα ληφθούν και νέες συμπληρωματικές καταθέσεις από άλλα άτομα της επιχείρησης.
Πάντως, όσον αφορά στις δεξαμενές προπανίου που βρίσκονται στην εγκατάσταση, από έγγραφα που ήρθαν στο φως, προκύπτει ότι το 2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε επισημάνει ότι οι δύο δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, γεγονός που πλέον εξετάζεται σε συνδυασμό με τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της έρευνας, το υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο λόγω της διαρροής μετατράπηκε σε άτυπη δεξαμενή προπανίου, δεν διέθετε άδεια. Το ζήτημα αυτό ανέδειξε δημόσια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, μιλώντας στην ΕΡΤ.
«Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης ότι δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο, οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της Πολεοδομίας. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, δηλαδή στο σύνολο 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καταβούτας.
Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο κ. Λιατίφης εξαπέλυσε δριμεία κριτική για όσα προηγήθηκαν του τρομακτικού εργατικού δυστυχήματος. Έκανε λόγο για ένα εργασιακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας και μια εργοδοσία που –όπως καταγγέλλει– απέκλειε συστηματικά το συνδικάτο από τους χώρους εργασίας.
«Το υγραέριο μύριζε μέρες πριν. Είναι χαρακτηριστική η καταγγελία που κάνω ότι δεν μπορούσαν να πάνε στις τουαλέτες γιατί μύριζε υπερβολικά και οι δικαιολογίες που τους έλεγαν είναι ότι έριξαν ένα υγρό στο βόθρο, ‘μην ανησυχείτε’», επεσήμανε.
«Μύριζε αέριο και έλεγαν μην ανησυχείτε»Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Γιώργος Λιατίφης.
Ο κ. Λιατίφης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει για οσμή αερίου, αλλά οι φωνές τους αγνοήθηκαν.
